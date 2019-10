Minister zegt Overijsselse politieke mening wel serieus te nemen in hoofdpijndossier Lelystad Airport

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gereageerd op Kamervragen van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Die partijen wilde weten of de minister de Overijsselse politiek wel serieus neemt. Overijssel wil dat Lelystad Airport pas open gaat als de laagvliegroutes zijn verdwenen en de herindeling van het luchtruim is afgerond.

Onlangs heeft minister Van Nieuwenhuizen aangekondigd dat de beruchte vliegroutes van en naar Lelystad Airport vanaf 7 november in gebruik zullen worden genomen. De Overijsselse politieke partijen CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en SGP voelen zich daarom genegeerd in het dossier Lelystad Airport. Drie Haagse partijen stelden daarover Kamervragen aan de minister.

In een brief aan de Tweede Kamer reageert de minister op de vragen. Daarin impliceert Van Nieuwenhuizen dat ze wel luistert naar de provinciale politiek. De minister zegt dat ook Overijssel heeft meegedaan aan een uitgebreid inspraak- en participatieproces. Die inspraak heeft volgens haar geleid tot veel verbeteringen aan de routes. "Voor Overijssel is bijvoorbeeld een glijvlucht uit Duitsland mogelijk gemaakt en is verbetering nabij Stadshagen doorgevoerd."

Laagvliegroutes

Daarnaast zegt de minister dat de huidige aansluitroutes van Lelystad Airport verbeterd kunnen worden, zoals ook vanuit Overijssel werd gevraagd. Van Nieuwenhuizen: "De term ‘laagvliegen’ is ontstaan doordat vliegtuigen op een aantal delen van de route onder het Schipholverkeer moesten blijven en daardoor niet konden doorstijgen."

"Met de aangekondigde verbeteringen worden de belemmeringen om ongehinderd door te klimmen weggenomen." Volgens de minister is er daarom 'geen sprake meer van ‘laagvliegroutes’.' De genoemde verbeteringen zullen uiterlijk in de winter van 2021/2022 worden doorgevoerd. Ze laat daarbij buiten beschouwing dat op de aanvliegroutes nog wel lang laag gevlogen zal moeten worden.

Geen uitstel

Van Nieuwenhuizen is ook duidelijk over uitstel van de opening van het vakantievliegveld. Een van de Kamervragen luidde: "Bent u bereid de openstelling van de vliegroutes uit te stellen, totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van Lelystad Airport, de herindeling van het luchtruim en eventueel andere vliegroutes die straks tot de mogelijkheden behoren? Zo nee, waarom niet?"

De minister reageert hierop met: "Nee, de luchtruimstructuur en het routeontwerp van Lelystad Airport betekenen een hele grote wijziging voor luchtruimgebruikers en het luchtverkeersysteem. Het starten van de inregelperiode in november 2019 geeft de mogelijkheid om op elk politiek gewenst moment ná april 2020 open te gaan voor handelsverkeer."

Sinds vorige maand heeft Van Nieuwenhuizen een volledig team van luchtverkeersleiders gestationeerd op Lelystad Airport. Dit is volgens de minister nodig omdat de verkeersleiders moeten worden ingewerkt. De gewraakte vliegroutes van en naar Lelystad Ariport worden vanaf 7 november in gebruik genomen.

Luchtruimherindeling

De provincie Overijssel heeft steeds van de minister geëist dat Lelystad Airport pas zou openen als de herindeling van het luchtruim een feit is.

Daarmee zou voorkomen worden dat er lang laag over onze provincie gevlogen gaat worden.

Overijssel is samen met betrokken gemeenten en andere provincies tegen de laagvliegroutes, omdat die onevenredig veel hinder zouden kunnen brengen aan de inwoners van Overijssel. Ook de provincie Gelderland wil dat Lelystad Airport pas door groot handelsverkeer gebruikt gaat worden als de luchtruimherziening is afgerond.