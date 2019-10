Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: de enige overwinning van Heracles in De Kuip

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente - Willem II

Kan FC Twente eindelijk weer eens punten pakken na drie opeenvolgende competitienederlagen? Het is de tweede keer dat beide ploegen dit jaar in Enschede tegenover elkaar staan. In januari won Willem II in de kwartfinale van de beker met 2-3. Twee goals van Aitor Cantalapiedra konden niet voorkomen dat Twente werd uitgeschakeld.

Maar thuisnederlagen tegen de Tilburgers zijn voor de rest zeldzaam. In competitieverband verloor Twente alleen in 2015 en 2017, de 25 andere ontmoetingen leverden altijd een punt en vaak meer op.

De grootste overwinning boekte Twente bij de allereerste ontmoeting in 1965. Met vier goals had Hans Roordink een levensgroot aandeel in de 6-1 overwinning.

Aftrap: zaterdag 19.45

PEC - ADO Den Haag

PEC Zwolle snakt naar een overwinning tegen ADO Den Haag. Na de eclatante 6-2 overwinning tegen RKC volgden drie nederlagen na duels waarin PEC niet tot scoren kwam.

ADO reisde vorig seizoen met een 2-3 overwinning terug naar Den Haag. Vooral de inmiddels vertrokken Nasser El Khayati bleek een plaag voor de Zwollenaren. El Khayati tekende voor twee Haagse goals en bereidde er ook nog eentje voor.

Als het over assists gaat, denkt PEC met meer plezier terug aan de 6-1 overwinning tegen ADO in 2013. Mateusz Klich stond maar liefst vier keer aan de basis van een PEC-goal.

Aftrap: zondag 12.15

Gebogen hoofden bij Rick Dekker, Sepp van de Berg en Mike van Duinen na de 2-3 nederlaag tegen ADO (Foto: Pro Shots)

Feyenoord - Heracles

Negentien keer reisde Heracles naar De Kuip voor een eredivisiewedstrijd en slechts éénmaal leverde dat een zege op: zes jaar geleden werd het 1-2.

De Almeloërs kwamen destijds op voorsprong door een eigen goal van Miquel Nelom, maar Jean-Paul Boëtius tekende vlak voor rust voor de gelijkmaker. De winnende treffer kwam na een uur spelen van de voet van Mikhail Rosheuvel. Feyenoord-spits Graziano Pellè kreeg nog de rode kaart na een kopstoot in de richting van Mike te Wierik.

Heracles won vier van de laatste vijf duels, alleen bij AZ werd verloren. Feyenoord heeft met slechts drie competitiezeges in dit seizoen de draai nog niet gevonden. Heracles heeft op de zevende plaats dan ook een punt meer dan nummer negen Feyenoord.

Aftrap: zondag 16.45

Go Ahead Eagles - FC Volendam

Go Ahead heeft al meer dan elf jaar geen thuiswedstrijd verloren tegen de Volendammers. In Deventer staan vooral de play-off's in 2013 nog in het geheugen gegrift. Toen was Volendam de laatste horde op weg naar de eredivisie.

In de Adelaarshorst won Go Ahead met 3-0 (goals van Xander Houtkoop, Jarchinio Antonia en Marnix Kolder). In Volendam bleef de schade beperkt tot een 1-0 nederlaag waardoor de ploeg van Erik ten Hag promoveerde naar de eredivisie.

Dit seizoen verblijven beide ploegen vooralsnog in de middenmoot. Go Ahead is negende, Volendam met twee punten minder elfde.

Aftrap: vrijdag 20.00