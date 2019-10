Moslim en christen kijken bij elkaar in de keuken: "we hebben heel veel geleerd".

Predikant Herman Koetsveld en moslim Enis Odaci hebben veel energie gestoken in een reis langs diverse geloofsgenootschappen. Odaci bezocht vier kerken, Koetsveld ontmoette moslims uit diverse islamitische tradities. Hun ervaringen delen ze in het boek Spiegelreis.

Koetsveld en Odaci hebben het tot hun missie gemaakt om begrip en respect te kweken voor andere tradities. Door zijn contacten met Koetsveld was Odaci wel vaker in kerken geweest. "Vaak waren dat kerken aan de linkerkant van het spectrum - net als Herman, en ik wilde breder kijken", zegt Odaci.

Zijn reis door kerkelijk Nederland bracht hem onder meer naar de gereformeerde gemeente in Dordrecht. "Ik hoorde daar dat ik niet naar de hemel ging. Maar toen ik vroeg, en als ik 's nacht hier aanklop voor hulp, wat dan?" Dan helpen we u natuurlijk, was het antwoord.

Geen meel in de mond

Of Odaci zich niet ongemakkelijk voelde? "Nee, ze waren eerlijk, ik houd er niet van als mensen met meel in de mond praten". Ook Koetsveld werd geconfronteerd met waarheidsclaims waar hij zich niet prettig bij voelde. Maar overal ervoer hij een warm welkom. Het bleek echter nogal moeilijk een salafistische moskee te vinden waar hij binnen mocht komen. Odaci: "Die liggen onder een vergrootglas, die willen echt niet. Ze zijn kopschuw voor media".

Zingende engelen

Odaci bezocht verder een migrantenkerk in Amsterdam, een gewone kleine PKN-gemeente in Rolde en bracht een nacht door in een vrouwenklooster. "Dat was een bijzondere spirituele ervaring, het was alsof ik engelen hoorde zingen". Hij kon 's nachts niet in slaap komen en ging een stuk uit de bijbel lezen. "Ik kwam uit bij het Onze Vader. In de koran staat een vergelijkbaar gebed".

Homoseksualiteit en gender

Koetsveld ging onder andere in gesprek met queer moslims en de imam van de Sultan Ahmet-moskee in Zaandam. In gesprek met LHBT+ moslims viel hem op dat zij worstelen met dezelfde problemen als christenen met een andere geaardheid. Ook binnen de islamitische wereld wordt heel verschillend gedacht over homoseksualiteit en gender. Voor Koetsveld een eyeopener.

Spiegelreis is een uitgave van het boekencentrum.

Meer weten? Zondag 20 oktober in Hoogtij.