Minister Bruins: "Sluiting spoedpost Oldenzaal kan kwaliteit zorg ten goede komen"

De sluiting van de spoedpost in Oldenzaal kan de kwaliteit van de zorg ten goede komen. Dat schrijft de minister voor Medische Zorg en Sport, Bruno Bruins, in een brief aan de Tweede Kamer.

De spoedpost in Oldenzaal sluit per 1 januari 2020. Dat is vorige week besloten tijdens een bijeenkomst van de betrokken huisartsen. De sluiting hing al langer in de lucht vanwege een tekort aan huisartsen en triagisten.



Verschillende provinciale en gemeentelijke politieke partijen zijn tegen het sluiten van de post. Zij vrezen dat spoedzorg hierdoor niet goed bereikbaar meer is voor mensen in Noordoost-Twente. Die patiënten moeten uitwijken naar de post in Hengelo of Enschede.



'Betere verdeling diensten'

Minister Bruins laat in de brief weten dat de sluiting in zijn ogen juist kan leiden tot betere zorg. "De betere verdeling van de dienstendruk van het personeel verstevigt de organisatie van de huisartsenzorg in de avond-, nacht-, en weekenduren."

Bruins: "Van de Nederlandse Zorgautoriteit heb ik vernomen dat zij (..) geen risico’s ziet met betrekking tot de toegankelijkheid van de betreffende (spoed)zorg. Analyse van het RIVM laat zien dat de landelijke norm voor de inwoners van de gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal ruimschoots behaald blijft."

Eerder deze week riep Bruins de directie van spoedpost Twente nog ter verantwoording. Hij wilde weten of de patiëntenbelangen voldoende zijn meegewogen bij het besluit om de spoedpost te sluiten.



Actiegroep

Oldenzaler Wim Gaalman richtte een actiegroep op voor behoud van de spoedpost: Patiëntencollectief Noordoost Twente, dat meer dan 15.000 leden heeft. Met die groep verzamelde hij 12.000 digitale handtekeningen en 4.000 fysieke krabbels tegen de sluiting van de post, die dinsdag werden overhandigd aan 50PLUS-voorzitter Henk Krol en Tweede Kamerlid Leonie Sazias.