Afpersing lijkt motief viervoudige moord

Justitie gaat er steeds nadrukkelijker van uit dat afpersing het motief was voor de viervoudige moord in Enschede. De vader en zijn twee zonen, die hoofdverdachten zijn in deze spraakmakende zaak, zwijgen tot op heden in alle toonaarden, maar uit het onderzoeksdossier blijkt dat de 'kwartetmoord' alle ingrediënten vertoont van een uit de hand gelopen 'incassoactie'. Die was erop gericht om op een snelle manier contant geld buit te maken.

door Jan Colijn en Tom Meerbeek

Met name de vader en zijn oudste zoon verkeerden in grote geldnood.

In deze spraakmakende moordzaak werden vier personen op klaarlichte dag in een Enschedese growshop doodgeschoten. Dat gebeurde met meerdere pistoolschoten en van zeer dichtbij.

Vinger afknippen

Een van de redenen waarom justitie er vanuit gaat dat de verdachten uit waren op geld, is dat de vader en zijn oudste zoon een week ervoor ook al zouden hebben geprobeerd een Hengelose autohandelaar af te persen. Het OM verdenkt de vader en zijn oudste zoon ervan dat ze in dit zogenoemde 'Schelde-onderzoek' het slachtoffer onder meer dreigden een vinger af te knippen als hij niet met geld over de brug zou komen. Uiteindelijk maakten de daders 450 euro buit.

Huur

Bij de viervoudige moord lijkt sprake van eenzelfde modus operandi, want ook daar was het waarschijnlijk te doen om contant geld, aldus bronnen rond het onderzoek.

Zoals RTV Oost eerder al meldde, zijn de drie verdachten na de moord naar het appartement in Hengelo gereden om andere kleren aan te trekken. Daarna reden ze linea-recta door naar woningcorporatie Beter Wonen in Almelo, waar ze achterstallige huur contant afrekenden.

Volgens bronnen had de eigenaar van de growshop op dagen dat er goederen werden geleverd geregeld grote sommen contant geld in zijn zaak.

Ook op de fatale dag stonden er leveringen gepland.

Verdachten gefilmd

Bij de afpersing van de Hengelose autohandelaar werden de vader en zijn oudste zoon in hun Opel Meriva gefilmd door de beveiligingscamera's van een tegenoverliggende kozijnenhandel. Door omstandigheden lukte het justitie niet eerder om die beelden te bekijken.

Vrijwel gelijktijdig nadat onderzoek had uitgewezen dat het DNA, dat was ontdekt op een van de kogelhulzen in de Enschedese growshop, afkomstig was van oudste zoon Dejan, lukte het ook om de beveiligingsbeelden te bekijken. Daarop legde justitie de link tussen de afpersing en de viervoudige moord.

Hennepplantage opgerold

Volgens bronnen in de Twentse hennepscene was de familie A. in grote geldnood geraakt doordat eerder de gezamenlijke hennepplantage van de vader en zijn oudste zoon, die toen nog in Nijverdal woonden, was ontmanteld.