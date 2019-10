Josef B. langer vast op verdenking van vrijheidsberoving van 'keldergezin'

Josef B., de huurder van de boerderij in Ruinerwold, blijft voorlopig vastzitten. In de boerderij heeft een gezin negen jaar lang geïsoleerd geleefd. B. wordt door het OM verdacht van betrokkenheid bij vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft vandaag besloten dat de man nog zeker veertien dagen vast blijft zitten.

Hasselt en Zwartsluis

Het gezin woonde in de jaren 90 in Hasselt. In 2005 verhuisden de gezinsleden naar Zwartsluis, waar ze tot 2010 woonden. De moeder was enkele jaren daarvoor overleden. Na Zwartsluis woonde het gezin korte tijd in Meppel, waarna de vader en kinderen naar de boerderij in Ruinerwold verhuisden.

Volgens RTV Drenthe waren Josef B. en het gezin in de periode dat ze in Hasselt woonden, buren van elkaar. In de schutting was een deur gemaakt, zodat ze niet over straat naar elkaar hoefden, aldus een oud-buurvrouw. Het gezin leidde toen al een teruggetrokken bestaan zegt ze.

Moonsekte

Ook bracht de omroep dat de Oostenrijker en het gezin lid waren van de Moonsekte. De familie zou zich al in de tijd dat ze nog in Hasselt woonde, hebben aangesloten bij de Verenigingskerk, zoals de sekte zichzelf officieel noemt.

Doorzoekingen

De politie doet vandaag opnieuw onderzoek in de Drentse boerderij. Gisteren werden twee panden in Zwartsluis doorzocht. De vader van het gezin runde daar een speelgoedwinkel en een houthandel.