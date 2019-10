Zwolle experimenteert met vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones

In Zwolle komen tijdens de naderende jaarwisseling vrijwillige en verplichte vuurwerkvrije zones. De gemeente wil meedoen aan een pilot waarbij inwoners met elkaar een vrijwillige vuurwerkvrije zone kunnen afspreken in hun straat. Daarnaast wordt onderzocht of er behoefte is om rondom kwetsbare locaties verplichte vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

De Zwolse gemeenteraad heeft het college gevraagd naar ervaringen van andere gemeenten om vuurwerkoverlast te beheersen. Daarover is afgelopen voorjaar van gedachten gewisseld. Uit dit gesprek bleek dat er geen meerderheid was voor een centrale vuurwerkshow, maar wel voor het instellen van vrijwillige vuurwerkvrije zones en het onderzoeken van verplichte vuurwerkvrije zones.

Op basis van dat gesprek is het plan om tijdens de komende jaarwisseling te experimenteren. De pilots moeten uitwijzen of er behoefte is aan dergelijke zones en of die ook helpen de overlast en gevoelens van onveiligheid te verminderen. Na de jaarwisseling worden de pilots geëvalueerd.



Vrijwillig vuurwerkvrij

In de eerste pilot wil Zwolle ervaringen op doen met vrijwillige vuurwerkvrije zones en onderzoeken of hier animo voor is. Bij een vrijwillige vuurwerkvrije zone maken inwoners zelf afspraken met hun buren om geen vuurwerk af te steken in (een deel van) hun straat.

Zij kunnen zelf in de buurt inventariseren of er steun is en maken afspraken waar alle buren zich in kunnen vinden. De gemeente legt geen officieel vuurwerkverbod op en handhaaft ook niet.

Kwetsbare locaties

In de andere pilot onderzoekt de gemeente of verplichte vuurwerkvrije zones rondom kwetsbare gebieden wenselijk en haalbaar zijn. Kwetsbare locaties zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, dierenverblijven of natuurgebieden.

De gemeente gaat de komende periode in gesprek met eigenaren van deze locaties. In overleg kan de gemeente bepaalde locaties dan aanwijzen als verplicht vuurwerkvrij. Dat betekent dat politie en handhavers in die gebieden ook mogen optreden.

De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het voorstel.