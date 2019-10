Tientallen boeren protesteren met trekkers bij gemeentehuis in Goor

Bij het gemeentehuis van de gemeente Hof van Twente in Goor protesteerden vanavond zo'n vijftig boeren tegen het stikstofbeleid. Ze verzamelden met hun trekkers voor de deur van de Reggehof, dat in het zelfde pand is gehuisvest als het gemeentehuis.

In de Reggehof vond de 'Themabijeenkomst Boerenbedrijvigheid en Biodiversiteit in Hof van Twente' plaats. Onder andere wethouder Wim Meulenkamp was daarbij aanwezig, evenals gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. Gesproken werd over de balans tussen boerenbedrijvigheid en biodiversiteit.

De heren deelden hun visie, ervaringen en verwachtingen met elkaar en de aanwezigen in de zaal, onder wie de boeren. Met name de aanwezigheid van gedeputeerde Ten Bolscher was voor de boeren aanleiding om juist vanavond van zich te laten horen.

Signaal

Met hun protest willen de boeren vooral een signaal afgeven, want stikstofbeleid wordt niet gemeentelijk geregeld, maar op landelijk en provinciaal niveau. Onder druk van de protesterende boeren zijn maandag in Zwolle de provinciale beleidsregels over stikstof van tafel geveegd.