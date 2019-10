Sabine Uitslag bindt ijzers onder voor tv-show Dancing on Ice: "Droom die uitkomt"

Sabine Uitslag is een van de deelnemers aan het populaire tv-programma Dancing on Ice. Vandaag maakte SBS bekend welke bekende Nederlanders met elkaar de strijd aangaan wie het best kan kunstschaatsen. “Voor mij is het een meisjesdroom die uitkomt”, zegt Uitslag, de enige Overijsselaar die meedoet.

Als kind al was Uitslag dol op kunstschaatsen. “Mijn zusje kreeg ooit voor haar verjaardag een paar kunstschaatsen. In augustus was dat. Mijn twee ooms vonden het zo zielig voor mij dat ze een paar oude kunstschaatsen opduikelden. Die waren ooit wit geweest, maar nu helemaal craquelé en verroest. Ze hebben het roest eraf gepoetst en die schaatsen weer wit gemaakt en ik was de koningin te rijk.”

Uitslag was vervolgens zo nu en dan op de ijsbaan te vinden. “Eerst op de ijsbaan in Westerhaar, later in Vriezenveen. Ik denk dat ik tot mijn achttiende, negentiende regelmatig pirouettes heb gedraaid. Maar het was een dure sport, waarvoor je telkens naar de ijsbaan in Deventer moest en die droom ging uiteindelijk als een nachtkaars uit. Ik kon alleen schaatsen als er natuurijs lag en was het aantal keren dat ik op schaatsen stond op twee handen te tellen.”

Dancing on Ice

Tot haar verrassing werd ze enige tijd geleden gepolst om mee te doen aan Dancing on Ice. “Dat was eerst wel even slikken. Zou ik het nog wel kunnen? Ik moest eerst, als een soort van nulmeting, schaatsen met een echte prof. Een enorm leuke ervaring. Ook al zou ik niet doorstromen naar het programma, dan had ik in ieder geval een prachtige middag gehad. Maar in september kreeg ik te horen dat ik mee mocht doen. Al moest ik het al die tijd nog wel geheim houden.”

Ze moet het straks opnemen tegen een keurkorps aan BN’ers. Uitslag, die tegenwoordig in Welsum woont: “Dat wordt nog wat, vooral omdat het publiek een belangrijke rol speelt bij dit soort programma’s. Straks moet ik het opnemen tegen beroemdheden die via de sociale media een heel legioen aan volgers hebben. Vandaar dat ik straks uiteraard hoop op massale steun van de Overijsselaars.”



Voorspelling

Uitslag waagt zich niet op glad ijs als het gaat om voorspellingen hoever ze komt: “Alleen al dat ik mag meedoen aan dit programma is voor mij een meisjesdroom die uitkomt.” Het programma Dancing on Ice is vanaf 7 december te zien bij SBS6.