Ook vader Drents 'keldergezin' aangehouden op verdenking vrijheidsberoving

In navolging van Josef B. is ook de 67-jarige vader van het Drentse 'keldergezin' aangehouden. De politie verdenkt hem van vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen.

Het is de tweede aanhouding in de zaak. Maandag werd de 58-jarige Josef B. uit Ruinerwold aangehouden. Hij is vanmiddag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. Ook hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en witwassen.

Josef B. is de huurder van de boerderij in Ruinerwold waar een gezin negen jaar lang geïsoleerd leefde. De politie gaat ervan uit dat de zes meerderjarige kinderen van het gezin niet uit vrije wil in het huis verbleven. Onderzocht wordt of bepaalde levens- of geloofsovertuiging hebben geleid tot de leefsituatie waarin de personen verkeerden.

Vandaag wist RTV Drenthe te melden dat het gezin en Josef B. elkaar kenden via een sekte, waarvan de leden ook wel 'Moonies' worden genoemd. Naar verluidt zou de vader van het 'keldergezin' uit die sekte zijn gezet, omdat hij zaken riep die niet strookten met de beginselen van deze religieuze groepering.

Hasselt en Zwartsluis

De politie heeft vandaag op twee plekken in Zwartsluis doorzoekingen gedaan. De panden zouden aan de achterkant met elkaar in verbinding staan, maar dat is niet bevestigd. Inmiddels zijn beide panden weer op slot.

Het gezin woonde in de jaren 90 in Hasselt. In 2005 verhuisden de gezinsleden naar Zwartsluis, waar ze tot 2010 woonden. De moeder was enkele jaren daarvoor overleden. Na Zwartsluis woonde het gezin korte tijd in Meppel, waarna de vader en kinderen naar de boerderij in Ruinerwold verhuisden.