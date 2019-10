Justitie eist twee jaar celstraf tegen schutter binnenstad Enschede

Justitie heeft vandaag twee jaar celstraf geëist tegen een 30-jarige Enschedeër, die afgelopen april een plaatsgenoot heeft beschoten in het centrum van hun stad. Het slachtoffer werd in zijn been geraakt. Het schietincident vond plaats om half zeven 's avonds. Op dat moment waren er veel omstanders.

De schietpartij was op de kruising van de Hoge Bothofstraat met de Oldenzaalsestraat, bij het voormalige Polaroid-gebouw en was het gevolg van een langslepende ruzie tussen twee families in Enschede. Het beschoten slachtoffer zou met een mes hebben gedreigd en de 30-jarige ermee hebben geraakt. Die laatste greep vervolgens naar zijn revolver en heeft naar eigen zeggen gericht op de benen geschoten.

Geschoten uit angst

"Ik wilde niet dat ze me weer gingen opzoeken met een groep mensen", vertelt de 30-jarige. "Een paar jaar geleden zijn ze me al eens achterna gegaan met een bijl. Dat wilde ik niet nog een keer." Dat hij volgens getuigen zou hebben geroepen, 'ik maak je dood', heeft hij volgens advocaat Michels gedaan uit woede en onmacht en dan pas na afloop van de schietpartij. Zelf zegt de verdachte dan ook: "Ik heb geschoten uit angst."

Zorro

De verdachte zelf zegt dat het slachtoffer hem net voor de schietpartij had achtervolgd met het mes. "Hij maakte stekende bewegingen, hij leek Zorro wel. Toen hij me in mijn buik raakte, heb ik mijn wapen gepakt."

Volgens de officier van justitie was dat een veel te zwaar middel. "Misschien is dat passend in uw eigen kring, maar niet in de maatschappij."

Getuigen

Verschillende getuigen hebben de schietpartij gezien. Zij verklaren allemaal dat er gericht naar beneden is geschoten. "Eerst twee keer voor de voeten." En een ander: "Hij pakte een revolver en schoot hem in de benen." De Enschedeër wordt dan ook geen poging doodslag ten laste gelegd, maar 'slechts' een poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Spijt

Advocaat Michels van de verdachte Enschedeër vindt de strafeis van twee jaar cel veel te hoog. "Mijn cliënt heeft zichzelf gemeld, eerlijk verklaard, spijt betuigd en zit pas voor het eerst in zijn leven vast. Daarnaast valt detentie hem zwaarder dan een gemiddelde man, door verschillende aandoeningen. Ook zit er een bijzonder naargeestige voorgeschiedenis aan dit verhaal." Michels vindt negen maanden celstraf wel genoeg.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.