Programma: Derby in eredivisie, Europees basketbal en zondagclubs op zaterdagavond

Betaald voetbal

In de eredivisie staat zaterdag de tweede Overijsselse derby van het seizoen op het programma. Heracles neemt het dan in eigen huis op tegen PEC Zwolle. FC Twente speelt al op vrijdagavond. FC Emmen komt dan naar Enschede.

Een stap lager krijgt Go Ahead Eagles vrijdagavond FC Den Bosch op bezoek en in de 2e divisie speelt HHC Hardenberg zaterdagmiddag bij Jong Sparta Rotterdam.

Amateurvoetbal

Excelsior'31 speelt zaterdag in de 3e divisie op eigen veld tegen hoogvlieger DVS'33 en ook HSC'21 komt op zaterdag in actie in de 3e divisie zondag. Het gaat op bezoek bij OSS'20.

In de hoofdklasse gaat koploper Genemuiden zaterdag naar Urk, Staphorst speelt in Volendam, Berkum ontvangt Purmersteijn en DETO speelt op eigen veld tegen Eemdijk. Quick'20 speelt ook weer op zaterdag. Dit keer bij Alcides.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen komen deze week opnieuw in actie in de Eredivisie Cup. FC Twente ontvangt PSV en PEC Zwolle Excelsior.

Basketbal

De basketballers van Landstede Hammers beginnen morgen aan hun Europese avontuur in de Europe Cup. In poule B is Keravnos uit Cyprus de eerste tegenstander. De Zwolse ploeg speelt zes wedstrijden in de groepsfase.

Zondag staat in de Basketball League het duel tegen Heroes op het programma. Ook de vrouwen van Jolly Jumpers komen deze week twee keer in actie. Beide keren in de competitie. Woensdag speelt het thuis tegen Martini Sparks en zondag uit bij Batouwe.

Handbal

De handbalsters van Borhave en DSVD spelen allebei een uitduel in de eredivisie. Borhave bij VZV en DSVD, dat afgelopen weekend voor het eerst won, bij V&L. In de 1e divisie is Kwiek nog steeds en zaterdag wacht de topper bij nummer twee BFC.

Volleybal

Na de dubbele speelronde van vorig week, spelen de volleybalsters deze week 'gewoon' één keer in de eredivisie. Opnieuw is er een derby. Apollo 8 speelt zaterdag in eigen huis tegen Regio Zwolle Volleybal. Eurosped ontvangt die avond Peelpush en Set-Up'65 gaat naar Alterno.

Waterpolo

De heren van Het Ravijn spelen zaterdag in de eredivisie tegen De Zaan. De vrouwen komen opnieuw in actie in de beker. Het Ravijn speelt in poule A tegen PSV en in poule B Swol 1894 gaat op bezoek bij GZC Donk.