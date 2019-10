Protestactie voor stadhuis in Enschede, demonstranten willen einde aan oorlog in Syrië

Protest bij het Ei van Ko in Enschede tegen de oorlog in Syrië (Foto: RTV Oost)

Samen met onder meer de Aramese Beweging voor Mensenrechten en Enschede voor Vrede protesteerden ze tegen de Turkse inval in Syrië. Maar ook hekelen ze het Westerse beleid dat de aanval van Turkije mogelijk maakte.

Syrisch-Turkse grens

De onrust in het gebied begon toen Amerikaanse militairen zich twee weken geleden terugtrokken bij de Syrisch-Turkse grens. De Amerikanen werkten daar sinds 2015 samen met Koerdische strijdkrachten. Ze waren een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS.

Nu IS is verslagen vond de Amerikaanse president Trump het tijd om de Amerikaanse troepen terug te trekken. De Koerdische strijdkrachten stonden er toen alleen voor, en dat moment greep de Turkse president Erdogan aan om het gebied binnen te vallen. Erdogan beschouwt de Koerdische strijders in Syrië namelijk als terroristen die de binnenlandse veiligheid van Turkije bedreigen. Hij wil de strijders verdrijven, een veilige zone creëren en daar zo'n twee miljoen Syrische vluchtelingen onderbrengen die nu in Turkije zitten. De Turkse inval heeft inmiddels al bijna 500 levens geëist.

Symbolisch protest?

Of de protestactie in Enschede zin heeft? "Nou, het is niet alleen symbolisch dat we hier staan" , zegt Jan Schaake van Enschede voor Vrede. "Er wordt wel naar ons geluisterd. We worden geregeld uitgenodigd om aan hoorzittingen in de Tweede Kamer deel te nemen, dus helemaal ongehoord zijn we niet."