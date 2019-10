Stegeman gaat terug naar de basis en stopt met het "oeverloze geschuif" bij PEC

Het "oeverloze geschuif", zoals Stegeman het zelf noemt, is daarmee verleden tijd. "Het vele wisselen, daar voelde ik me niet comfortabel bij", zegt de coach nu. Door de slechte resultaten en de zoektocht naar de juiste balans in het elftal werd er veel geschoven met de poppetjes. "Ik zou dingen nu anders hebben gedaan. Misschien was het wel beter geweest om het elftal vier of vijf wedstrijden achter elkaar te laten staan. Maar al doende leert men."

Keuze voor logica

Stegeman wil niet zeggen met welke elf hij zondag tegen ADO Den Haag gaat aantreden, maar zegt weer voor de "logica" te gaan kiezen. "Aan het begin van het seizoen had ik een bepaald elftal in gedachten en daar ga ik nu naar terug. Spelers zijn natuurlijk ook gehaald voor een bepaalde positie en daar gaan ze nu weer spelen", zo licht hij een tipje van de sluier op.

De coach heeft ook wat meer te kiezen, want Kenneth Paal is hersteld van zijn liesblessure en Gustavo Hamer, die in de vorige wedstrijd tegen Heerenveen geblesseerd uitviel, is ook weer fit.

Lam staat voor rentree

De rentree van Thomas Lam is eveneens aanstaande. De Finse verdediger maakt maandag voor het eerst dit seizoen minuten bij Jong PEC Zwolle. Bram van Polen, Mike van Duinen en Etienne Reijnen staan voorlopig nog wel aan de kant.

PEC Zwolle heeft maar één punt meer dan tegenstander ADO, dat zestiende staat, en de Zwollenaren verloren de laatste drie wedstrijden. Toch is Stegeman ervan overtuigd dat PEC Zwolle de weg omhoog gaat vinden. "Omdat ik elke dag met de jongens werk en ik elke dag het niveau zie toenemen."

Live op radio

Het duel met ADO begint zondag om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Oost.