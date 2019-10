Debuut lonkt voor Latibeaudiere bij FC Twente

Trainer Gonzalo Garcia twijfelt nog over Paul Verhaegh, die inmiddels wel weer de training weer heeft hervat. "Maar het is al een hele lange tijd geleden dat hij echt minuten heeft gemaakt", aldus de trainer.



Vuckic of Berggreen

Ook in de rest van het elftal voert Garcia mogelijke wijzigingen door. Zou hij kunnen kiezen voor Lindon Selahi op het middenveld en is het de vraag wie er in de punt van de aanval mag starten tegen Willem II. Emil Berggreen kreeg op Het Kasteel tegen Sparta de voorkeur boven Haris Vuckic, die op zijn beurt al goed was voor vier doelpunten.



Oosttribune

FC Twente hoopt tegen Willem II de negatieve spiraal van drie nederlagen op een rij te doorbreken. De wedstrijd in De Grolsch Veste begint om 19.45 uur en is live te volgen via De Oosttribune op Radio Oost.