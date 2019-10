De bevrijding van Overijssel 75 jaar geleden: moeizame vorderingen in het zuiden van Nederland

12 oktober 1944. Geert Schoonman, een van sleutelfiguren uit het Twents verzet, wordt geëxecuteerd door de Duitsers. Schoonman, beter bekend onder zijn verzetsnaam Rooie Geert, was betrokken bij allerlei verzetsacties van de Knokploeg Enschede.

Bevrijdingsactie

Schoonman (27) speelde een belangrijke rol bij de grootste geslaagde bevrijdingsactie tot nu toe: de bevrijding van 54 gevangen uit het Huis van Bewaring in Arnhem. Verkleed als politieagent wist Schoonman samen met Johannes ter Horst, leider van de Knokploeg Enschede, de gevangenis op 11 juni 1944 binnen te komen.

De laatste weken van zijn leven heeft Schoonman ondergedoken gezeten in een boerderij In Hezingen, samen met een aantal Joodse onderduikers. Op 6 oktober worden ze ontdekt tijdens een controle door landwachters. Schoonman wordt neergeschoten en belandt in het ziekenhuis in Oldenzaal. Vanuit daar wordt hij naar de gevangenisbunker op vliegveld Twente getransporteerd. Niet veel later wordt de verzetsman achter de bunker geëxecuteerd.

Stichting 40-44

Een dag later wordt tijdens een geheime vergadering in Amsterdam een steunorganisatie opgericht om strijders of hun nabestaanden na de oorlog bijstand te kunnen blijven geven. Met het oog op de spoedig verwachte bevrijding is de organisatie vernoemd naar de oorlogsjaren: Stichting 40-44.

Black Friday

Ondertussen leiden de Canadezen zware verliezen bij Woensdrecht, op de grens van Zeeland en Noord-Brabant. Tientallen militairen komen om bij een veldslag op open terrein. Black Friday noemen de Canadezen deze dag nu al. Sinds 2 oktober wordt er fel gestreden in het gebied tussen Antwerpen en Woensdrecht. De geallieerden willen de oostelijke oevers van de Schelde in handen krijgen. Antwerpen is al bijna een maand bevrijd, maar zolang de Duitsers de Schelde in handen hebben kunnen de geallieerden niets met de zo belangrijke haven.

Duitsers vorderen fietsen in Amsterdam (Foto: NIOD)