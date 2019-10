Heracles waarschijnlijk ongewijzigd tegen "nog zoekend" Feyenoord.

Heracles Almelo betreedt zondag tegen Feyenoord hoogstwaarschijnlijk met dezelfde elf namen het veld als tijdens de laatste wedstrijd tegen FC Emmen. Dit betekent dat rechtsback Navajo Bakboord opnieuw de voorkeur krijgt boven Tim Breukers en na een terugslag in zijn herstel moet ook Mo Osman nog altijd wachten op zijn rentree. Voor Mats Knoester betekent het duel met Feyenoord een weerzien met de club waar hij 13 jaar actief was in de jeugd.

Mohammed Osman

Middenvelder Mo Osman heeft een terugslag gehad in het herstel van zijn bovenbeenblessure. Trainer Frank Wormuth had vorige week in het geheime oefenduel met De Graafschap graag een beroep gedaan op de Syrisch international, maar helaas bleek Osman nog altijd niet fit genoeg om te spelen. "De blessure van Mo is helaas een hardnekkige, het is afwachten hoe zich dat ontwikkelt", aldus Wormuth.

De spelverdeler speelde zijn laatste wedstrijd op 11 augustus tegen Fortuna Sittard, waar hij met een schitterende assist Silvester van der Water nog bediende voor de 0-1. Enkele dagen later liep Osman de spierblessure op en kwam sindsdien dus niet meer in actie voor de ploeg uit Almelo.

Mauro Júnior

Niet iedereen is ongeschonden teruggekeerd van diens interlandverplichtingen. Mauro Júnior heeft lichte knieklachten overgehouden aan zijn trip met de onder-23 van Brazilië. Daarnaast heeft de middenvelder net als na de vorige interlandperiode last van een jetlag. Desondanks lijkt de smaakmaker, die dit seizoen al goed was voor 3 doelpunten en 1 assist, gewoon te starten in De Kuip.

Feyenoord

Wormuth kijkt met een dubbel gevoel naar de ploeg van trainer Jaap Stam: "Feyenoord is nog altijd zoekende. Echter, als ze eenmaal in de wedstrijd zitten kunnen ze gewoon ontzettend goed voetballen". De Duitser durft niet te zeggen of het een voordeel gaat zijn voor Heracles dat Feyenoord doordeweeks nog moet aantreden in de Europa League (tegen Young Boys), en 3 dagen later de Klassieker speelt tegen Ajax. "Dit verwachtten we destijds tegen AZ ook. Daar hebben we het alsnog heel lastig gehad al zag je wel dat AZ na een uur gas terug nam en dit leverde wel kansen voor ons op."

Tot slot gaf de oefenmeester aan dat ondanks het niet wijzigen van zijn basiself, de wisselspelers wel nadrukkelijk op de spreekwoordelijke deur beginnen te kloppen: "Toen ik laatst openlijk aangaf dat bijna niemand van de wissels op dat moment aanspraak maakte op een basisplek, was dat wel een wake-up call voor ze".

De wedstrijd Feyenoord - Heracles begint zondag om 16.45 uur en is live te volgen op Radio Oost.