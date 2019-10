Sieraden Goorse goudsmid geëxposeerd in Milaan: "een ontzettende eer"

"Via sociale media hadden de organisatoren van de expositie mijn werk gezien", vertelt Raats vanuit haar werkplaats. "En toen vroegen ze me of ik er wilde exposeren met een armband en een ring. Dat is natuurlijk een enorme eer."

Inspiratie

De sieraden komen uit haar Habachtal-collectie, vernoemd naar een gebied in Oostenrijk waar veel edelstenen te vinden zijn. "Tijdens een van de vakanties uit mijn jeugd heb ik een aantal stenen meegenomen", vertelt ze. Hoewel ze toen nog geen idee had dat ze later goudsmid wilde worden, besloot ze de stenen toch te bewaren. "Later kwam ik ze weer tegen en werd het de inspiratie voor mijn ontwerp."

Een van de sieraden waarmee Dieuwke in Milaan exposeert (Foto: eigen foto)

Verhalen

De passie voor het vak uit zich bij Dieuwke vooral in de creativiteit die ze in haar werk legt en de verhalen die achter de sieraden verscholen zitten. "De opdrachten die ik krijg zijn heel uiteenlopend. Bijvoorbeeld een oma die een sieraad wil nalaten aan haar kleindochter, of een huwelijk dat gevierd wordt; alles komt er langs. En dat maakt het zo mooi."

Erkenning

Woensdag vliegt ze naar Milaan waar ze dus samen met hedendaagse sieradenontwerpers haar werk zal laten zien. "Ik hoop natuurlijk dat mijn werk erkenning krijgt en wordt gezien. Het loopt al wel lekker maar een paar extra opdrachten kan ik altijd wel gebruiken. Laat maar komen", lacht ze.