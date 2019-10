Ondernemer Zwartsluis: "De Volvo van Josef B. stond hier vaak in de straat"

Hij herinnert zich de auto van Josef B. nog goed. De ondernemer uit Zwartsluis die vertelt dat het gezin ,dat jarenlang in afzondering op een boerderij in Ruinerwold woonde, daarvoor meerdere jaren in Zwartsluis aan de Kerkstraat heeft gewoond. "Josef B. reed in een Volvo 240, zo'n oud type. Die zag je hier vaak in de straat."

Het gezin bezat een pand aan de Kerkstraat. Dinsdag viel de politie het pand binnen. "Ze hadden er een winkel in houten speelgoed", vertelt de ondernemer, die liever niet bij naam wil worden genoemd. "Ze maakten er poppetjes en bootjes. Josef B. kwam vaak langs met zijn Volvo."

Geen kinderen gezien

De ondernemer herinnert zich dat het gezin boven de winkel woonde. In elk geval van 2004 tot en met 2006. "Eigenlijk zag je er nooit mensen. We spraken ze ook niet. Het was niet meer dan goedemorgen en goedemiddag."

Met de kennis van nu vindt de ondernemer het wel vreemd dat hij de kinderen van het gezin nooit heeft gezien. "Ik zag de vader en Josef B. De moeder heb ik één keer gezien. Later hoorden we dat ze ziek was." Kort daarna ging de winkel dicht. Het gezin bleef er eerst wonen, maar vertrok later zonder dat de buurt het wist. "De huur is alle jaren gewoon betaald", weet de ondernemer.

Verhaal Ruinerwold

De afgelopen jaren werd er niets meer vernomen van het gezin, tot afgelopen dinsdag het nieuws over het gezin in Ruinerwold naar buiten kwam. "Ik had al snel het vermoeden dat het om deze mensen ging." Dat vermoeden werd snel bevestigd toen de straat binnen een mum van tijd vol stond met politie en media.