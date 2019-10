Omstreden 'casino-zorgbureau' Victorie uit Almelo stopt per direct

Het zorgbureau raakte in opspraak nadat RTV Oost had ontdekt dat eigenaresse Nina B. ruim een half miljoen euro aan zorggeld zou hebben vergokt. De gemeente Almelo beëindigde daarop het contract en deed aangifte tegen Victorie van zorgfraude.

Borstvergroting

Onderzoek door de sociale recherche wees uit dat de eigenaresse niet alleen vele honderden bezoekjes aan het casino had gebracht, maar dat ze bovendien haar cliënten fêteerde met onder meer Louis Vuitton-tasjes en dure trainingspakken. Een van de cliënten had zelfs een borstvergroting cadeau gekregen, zo bleek uit een vertrouwelijk rapport.



Uit vertrouwelijke documentatie, in het bezit van RTV Oost, blijkt dat de gemeente Almelo het afgelopen jaar meerdere pogingen heeft gedaan om een deel van de subsidies terug te krijgen. De gemeente Almelo heeft een onderzoek gedaan naar de wijze waarop Victorie voor haar cliënten de werkzaamheden uitvoerde. De gemeente Almelo stelt zich op het standpunt dat alle verstrekte subsidie over de afgelopen drie jaar moet worden terugbetaald.

Gelekt onderzoek

Dat het onderzoek bij de pers terecht is gekomen, is volgens Victorie aanleiding per direct te stoppen. 'Dit heeft geleid tot een voortdurende stroom van eenzijdige negatieve berichtgeving', laat het zorgbureau via een advocaat weten. Reactie geven in de media wil het zorgbureau niet. 'Een ‘trial by media’ is niet in het belang van de cliënten van Victorie. In een rechtsstaat moet de rechter een oordeel geven volgens Victorie.'



Victorie is teleurgesteld in de houding van de gemeente Almelo. 'Victorie heeft nooit signalen mogen ontvangen dat de kwaliteit van haar dienstverlening niet goed zou zijn. De Inspectie (IGJ) heeft in 2016 een positief rapport afgegeven en ook dit jaar is nog een inspectiebezoek afgelegd. De Inspectie komt daarbij tot de conclusie dat de persoonsgerichte zorg grotendeels op orde is. Cliënten en hun vertegenwoordigers zijn tevreden. De Inspectie geeft Victorie wel de kans om verbeteringen door te voeren.'

Onrust

Nu wederom onrust bij cliënten van Victorie is ontstaan doordat de gemeente Almelo beslag heeft laten leggen op de PGB-gelden van cliënten, heeft het zorgbureau besloten per direct te stoppen. 'De gemeente Almelo laat haar financiële belangen voorgaan op de belangen van kwetsbare mensen', meent het zorgbureau.



Victorie laat weten dat de zorgverlening niet in gevaar komt en dat de cliënten opgevangen worden.

Reactie gemeente

Wethouder Eugène van Mierlo in een reactie: "We hebben naar bewind van zaken gehandeld. Dat was ook de reden waarom we het contract met Victorie hebben beëindigd. Kwaliteit van zorg staat voorop en geld dat voor de zorg bedoeld is, moet ook daadwerkelijk naar de zorg."

Een woordvoerder van Menzis liet eerder deze week al tegenover RTV Oost weten dat het Zorgkantoor van deze zorgverzekeraar nu wil helpen bij het zoeken naar een oplossing voor de overgebleven cliënten van Victorie.