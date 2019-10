Rugzakken met een verhaal: deze Cibap-studenten staan op de Dutch Design Week

Roy met zijn rugtas van zalmhuid (Foto: Cibap)

Roy Schepers - rugtas van zalmhuiden

Ik heb deze tas met mijn stagebegeleider bedacht. Zij gaf mij afvalmateriaal, bestaande uit stukken zalmleer. Ze zei toen 'maak van het afval dat je nu krijgt een product'. Daar kwam een prototype uit. Vervolgens moest ik met hele zalmhuiden werken.

Maar als je een hele huid aangeboden krijgt, hoe ontwerp je dan een product waarbij je geen restafval produceert tijdens het maakproces? Want normale tassen zoals iedereen die kent zijn mooi rechthoekig, die zijn allemaal vormgegeven naar onze smaak.

Ik ben gaan schuiven met die lappen leer. Over elkaar heen, diagonaal, horizontaal, noem maar op. Waarom vind ik dat belangrijk? Ik zou willen dat we weer op een liefdevollere manier naar de producten om ons heen gaan kijken. Dat we werken met datgene dat we wel hebben. En niet steeds blijven streven naar de dingen die allemaal buiten ons bereik liggen.

Dat ik op de Dutch Design Week mag staan is natuurlijk een absolute eer. Ik was er vorig jaar zelf als bezoeker. Het is ontzettend groot allemaal. Zo indrukwekkend. Ik dacht toen stiekem bij mezelf, hoe tof zou het zijn om daar zelf ook met een product te staan. En nu is het ineens zo ver.

Dominique maakte een rugzak op basis van haar eigen verhaal (Foto: Cibap)

Dominique Sjerps - personal move

Ik heb een rugzak gemaakt met een schild erop. Voor dit project wilde ik me heel graag kwetsbaar opstellen. Ik ben een tijdje terug uit de kast gekomen en heb daarin best wel lastige stappen moeten zetten. Ik had toen heel vaak een schild op.

Het harde van het schild is voor de harde woorden die ik te horen heb gekregen in de tijd dat ik gepest werd. Het rekbare van het leer staat voor hoe ik me heb gevoeld. Ik rekte me steeds in een andere vorm zodat mensen mij maar leuk vonden. Het zwarte is voor het donkere gat waarin ik heb gezeten, maar waar ik nu weer uit ben.

Vorig jaar stond ik op de Dutch Design Week met mijn No Label Chair. Die ging over de imperfectie van de mensheid en over het donkere stuk waarbij ik niet wist hoe ik nu verder moest. Dan is het super gaaf dat ik een jaar later misschien wel dezelfde mensen tegenkom en kan laten zien: ik ben uit dat donkere stuk gestapt, nu kan ik mezelf zijn.

Jetta maakte een tas waarin je iemands verhaal kan ‘zien’ (Foto: Cibap)

Jetta Weever - a wearable story

We hadden een project met het thema Afrika. Ik wilde iets met vrouwen en manden doen. Van doorzichtig plastic heb ik toen een mandje geweven. Het idee erachter is dat je door de tas heen kunt kijken om van buitenaf iemands verhaal te zien.

Ik had niet verwacht dat iedereen er zo enthousiast over zou zijn. De tas zelf ziet er heel simpel uit, maar mensen vinden het verhaal erachter heel diep. Ik heb er al op beurzen mee gestaan en dan voel ik me wel een beetje trots.

Zelf ben ik nog nooit bij de Dutch Design Week geweest. Ik was super verbaasd toen ik hoorde dat ik er mocht staan. Toen ik de mail kreeg dacht ik 'lees ik dit nu goed? Waarom mag ik daar staan? Er zijn zoveel andere studenten'. Maar ik heb er echt heel veel zin in.

Meer Overijssels designtalent

Niet alleen Cibap vertegenwoordigt Overijssel. Onder andere het lectoraat Industrial Design van Hogeschool Saxion presenteert het project 'zorgvernieuwing door 3D', studenten van de Universiteit Twente staan er de hele week met een interactieve eettafel en de bachelor Interieurarchitectuur van ArtEZ Zwolle toont eindexamenwerk van de lichting 2019.

Daarnaast zijn er bij Manifestations creaties van Reinout Scheepers en Matthijs Geurds (AKI Enschede) te zien. Deze expositie toont het beste werk van recent afgestudeerde studenten van Nederlandse kunstacademies.

De Dutch Design Week gaat zaterdag van start en duurt negen dagen. Op meer dan honderd locaties is werk te zien van ruim 2500 designers. Het evenement trekt jaarlijks vele bezoekers uit de wereld van kunst, design en innovatie. Klik hier voor alle informatie.