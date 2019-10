Expeditie Oost: Ruim twintig electriciteitskastjes 'beklad' in Oldenzaal

"Twee jaar geleden diende ik dit in als stadsidee en de gemeente was enthousiast. Als initiatiefneemster mocht ik ook het verdere traject leiden. Een mooie ervaring en het resultaat van Schoon Oldenzaal is echt iets waar ik megatrots op ben", aldus de creatieve duizendpoot.

De klus geklaard

Ondertussen ziet Team Expeditie Oost dat één van de laatste kastjes wordt getransformeerd naar een kunstwerk. "Dit kastje staat tussen een basisschool en een dierenkliniek. Beide elementen zie je terug in het ontwerp. Dit is bij alle kastjes het geval. We willen verbinden", aldus een stralende Clara.

Gepimpte electriciteitskastjes in Oldenzaal (Foto: Esther Rikken)

Een mega succes

Samen met een stuk of vijftien kunstenaars heeft ze de klus geklaard maar er komt meer. "De Oldenzalers zijn enorm enthousiast. Er is enorm veel respons op wat wij doen met Schoon Oldenzaal. Daarom hebben we een tentoonstelling ingericht, vanaf 1 november in ons gemeentehuis. Daarin zie je de totstandkoming, de schilderijen die bij het creatieve proces horen maar ook alles gepimpte kastjes, gevangen in een mooie foto. Gaaf hè?"

Een trotse Clara Welhuis Wiefferink (Foto: Team Expeditie Oost)

Team Expeditie Oost is onder de indruk en wij zullen er niet raar van opkijken wanneer veel meer steden en dorpen in Noordoost-Twente dit creatieve voorbeeld zullen volgen.