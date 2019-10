Go Ahead Eagles pakt na ruim een maand weer drie punten na thuiszege op FC Volendam

Het heeft ruim een maand geduurd, maar Go Ahead Eagles weet weer wat winnen is. In de eigen Adelaarshorst kende de formatie van Jack de Gier geen problemen met FC Volendam, dat op een 3-0 nederlaag werd getrakteerd.

Bij Go Ahead mocht Bosz weer eens aan de aftrap verschijnen, want hij verving Corboz op het middenveld. De eerste doelpoging van het duel kwam van de bezoekers, maar een schot van Doodeman werd gekraakt. Een minuut later was Ngombo aan de andere kant dichtbij de openingstreffer, maar de pass van Van der Venne was net iets te scherp.



Lieftink knikt raak

Halverwege de eerste kwamen de gastheren op voorsprong. Vanuit een hoekschop van Van der Venne wist Lieftink feilloos zijn derde van het seizoen binnen te koppen. Go Ahead wist vervolgens veelvuldig voor het doel van Volendam-doelman Bakker te verschijnen, maar met name Berden had het vizier niet op scherp.

Ngombo en Berden beslissen duel

Na rust haalden de Deventenaren wél de trekker over. Na een minuut spelen in de tweede helft kwamen de Deventenaren op 2-0 via Ngombo, die de marge met het hoofd verdubbelde op aangeven van Navratil. Luttele minuten later stond ook al de 3-0 op het scorebord nadat Berden de bal op een presenteerblaadje kreeg na geklungel in de Volendamse defensie. Go Ahead kreeg in het vervolg nog kansen om de score verder op te voeren, maar uiteindelijk bleef het bij 3-0 en daardoor wint de ploeg weer na vier gelijke spelen op rij.

Go Ahead Eagles - FC Volendam 3-0

1-0 Lieftink (24)

2-0 Ngombo (47)

3-0 Berden (51)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Van der Venne, Betti

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate, Brito; Bosz (Eddahchouri/75), Van der Venne (Lucassen/87), Lieftink; Navratil (Edqvist/67), Ngombo, Berden.

FC Volendam: Bakker; Betti, Tol, Eerdhuijzen (Baly/46), Van de Ven; G.Vlak (Antonucci/67), Visser, J.Vlak; Doodeman, Duin, Johnson (Kaars/77).

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Keuken Kampioen Divisie en de statistieken van Go Ahead Eagles.