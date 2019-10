Hoogland neemt revanche op landgenoot Lavreysen en pakt EK-titel op sprint

Op de EK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Jeffrey Hoogland zich op de sprint gekroond tot Europees kampioen. Het Nijverdalse sprintkanon versloeg in de finale zijn landgenoot Harrie Lavreysen en neemt daarmee revanche op zijn trainingsmaatje, die eerder dit jaar op de WK in het Poolse Pruszków op hetzelfde onderdeel het goud voor de neus van Hoogland wegkaapte.

Het is voor Hoogland de derde keer dat hij op een EK de beste is op dit olympische onderdeel. Vorig jaar in Glasgow sprintte hij naar de winst en ook in 2015 stond hij op de hoogste trede van het podium.

Tweede goud

Hoogland bereikte de finale door eerst Rayan Hall uit Frankrijk in drie heats te verslaan en vervolgens in de halve eindstrijd de Rus Denis Dmitriev in twee heats te kloppen. In de finale waren twee heats voldoende om Lavreysen van zich af te schudden. Het is voor Hoogland de tweede titel op dit EK. Eerder deze week wist hij met de teamsprinters het goud te veroveren.