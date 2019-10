Lieftink opgelucht met zege: "Drie punten zijn het belangrijkste vandaag"

Go Ahead Eagles wist vrijdagavond eindelijk weer eens de volle buit te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis werd FC Volendam met 3-0 verslagen en daar was Elmo Lieftink erg content mee.

"Drie punten was het belangrijkste vandaag. Een mooie overwinning", sprak een opgeluchte Lieftink na afloop. "We begonnen goed, maar daarna zakten we te ver in. Nadat we scoorden hadden we gewoon weer de overhand en zijn we eigenlijk niet meer echt in de problemen gekomen. Een prima wedstrijd denk ik."

Derde treffer

De middenvelder was zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer door uit een hoekschop raak te koppen. Dat betekende alweer zijn derde treffer van het seizoen. " Het gaat niet onaardig, als ik dit vast kan houden gaat het de goede kant op denk ik."

Snor van Bosz

Lieftink kon zijn lach niet onderdrukken toen het over de nieuwe modegril van Gino Bosz ging, die tegenwoordig met een fikse snor door het leven gaat. "Hij vond het zelf mooi", lachte de middenvelder. "Hij moet doen wat hij wil en dat doet hij ook."