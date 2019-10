Maandag wordt bepaald of vader 'kluizenaarsgezin' Ruinerwold langer in cel blijft

De 67-jarige vader die dinsdag met zes meerderjarige kinderen werd gevonden in een huis in Ruinerwold en donderdag is aangehouden wordt maandag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij hoort dan of hij langer in de cel moet blijven.

De man wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling in de zin van het benadelen van de gezondheid van anderen en van witwassen.

Dood moeder

Het blijft voor het Openbaar Ministerie vooralsnog een raadsel waar de moeder van het gezin is dat in Hasselt, Zwartsluis en Staphorst woonde voordat het naar Ruinerwold verkaste. Dat laat een woordvoerder van het OM aan Hart van Nederland weten.

De 25-jarige zoon van het gezin schrijft op zijn LinkedIn-profiel dat zijn moeder in 2004 is overleden, maar dat kan het OM niet bevestigen. De dood is immers nooit bij officiële instanties gemeld.

In de tijd dat de familie in Hasselt woonde, zou de moeder zijn overleden. Het is overigens onduidelijk of de 67-jarige en de zes kinderen daadwerkelijk familie van elkaar zijn. Dat onderzoekt de politie nog.

Panden in Overijssel

De Volkskrant weet dat de familie behalve twee panden in Zwartsluis, ook een een stuk grond in Staphorst bezit. Aan de Kerkstraat in Zwartsluis gaat het om een winkelpand waar de familie een speelgoedwinkel runde.