'Vader kluizenaarsfamilie wilde op stuk grond in Staphorst een commune beginnen'

De 'kluizenaarsfamilie' die begin deze week in een boerderij in Ruinerwold werd aangetroffen, heeft volgens de Volkskrant een stuk land in Staphorst. De 67-jarige vader van het gezin had volgens het dagblad het plan om er ex-drugsverslaafden op te vangen.

Het gezin zou al sinds 2010 niet meer zijn gezien op het stuk land in Staphorst. Dat zou stroken met de bewering dat het gezin vanaf datzelfde jaar in de boerderij in Ruinerwold woont. Ondanks de afwezigheid van bijna tien jaar, is nog steeds op het land te zien dat er mensen hebben geleefd.

'Eigen kleine Utopia'

Op basis van gegevens van het kadaster blijkt de 67-jarige vader de eigenaar van de grond is. Een buurvrouw vertelt de Volkskrant dat de man destijds wat schapen en een appelboomgaard had. De man en de kinderen verbleven er soms ook 's nachts. Een ingegraven container overdekt met een legertent was volgens de buurvrouw dan hun slaapplek.

Zij zegt dat de man 'zijn eigen kleine Utopia' had, ze refereert aan het televisieprogramma. Maar goed kende ze de 67-jarige, die ze de 'bioboer' noemt, niet. Eén keer had ze wel contact met hem, toen zagen jachtopzichters een peuter in het donker lopen. Na de politie te hebben ingeschakeld, bleek het een zoontje van de 'bioboer' te zijn.

Overijsselse link

Het gezin heeft behalve een stuk land in Staphorst, nog meer banden met Overijssel. Zo zou de familie in Hasselt en Zwartsluis hebben gewoond, na hun vertrek uit Overijssel is het gezin waarschijnlijk in de boerderij in Ruinerwold gaan wonen.

In de Kerkstraat in Zwartsluis heeft het gezin een speelgoedwinkel gerund. Het pand is, net als een ander pand van de familie aan de Stationsweg, door de politie doorzocht.