Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo zoekt 'vrijwilligers van het jaar' en gaat alle genomineerden huldigen

Hengelo heeft volgens Servicepunt Vrijwilligerswerk 25.000 vrijwilligers. Dit jaar voor de achtste keer worden ze in het zonnetje gezet en getrakteerd op een feestavond met diner en muziek.

Tijdens de avonden worden ook de vrijwilligers van het jaar gekozen in de categorieën Educatie Zorg en Welzijn, Samenleving, Sport en Cultuur en Jonge vrijwilliger. Oud-burgemeester Frank Kerckhaert is juryvoorzitter en deelt de prijzen uit. Maar het vinden van kandidaten voor 'vrijwilliger van het jaar' verloopt dit jaar stroef en met name in de categorie Jonge Vrijwilliger.

Stiefkinderen en bescheidenheid

De oorzaak ligt volgens Mirjam Damveld van SVH bij de vrijwilligersorganisaties. "Zij moeten vrijwilligers nomineren maar vinden het soms lastig om één iemand naar voren te schuiven. Ze willen geen 'stiefkinderen' maken en vinden iedereen belangrijk. Bij de vrijwilligers zelf is er mogelijk sprake van bescheidenheid en vinden ze het helemaal niet zo bijzonder wat ze doen."

Genomineerden huldigen

Benno Goossen zet zich al jaren in voor k.s.v. Achilles'12. Bij de voetbalvereniging was hij voorzitter, coördinator van de klussendienst, draaide kantinediensten en traint tegenwoordig een aantal keren per week de pupillen. Vorig jaar werd Goossen de vrijwilliger van het jaar in de categorie Sport en Cultuur.

Volgens Goossen is er nog een reden waarom er zo weinig animo is om vrijwilligers te nomineren. "Bij sport en cultuur zijn tien nominaties, al die tien mensen nemen familie en vrienden mee. Tijdens de uitreiking worden maar drie namen genoemd, de andere zeven hoor je niet. Ze worden niet naar voren geroepen en krijgen geen bloemetje. Als je dat als vereniging een aantal keren is overkomen ga je geen vrijwilligers meer nomineren."

Prima suggestie

Mirjam Damveld hoort het verhaal van Benno Goossen aan en knikt instemmend. "Ik denk dat Benno een punt heeft, het is een heel goede suggestie. We gaan tijdens de feestavond het voor alle genomineerden aantrekkelijk maken zodat ze niet teleurgesteld naar huis gaan. Hoe we dat precies gaan doen moeten we nog bespreken met de stuurgroep."

Nominaties en feest

De jaarlijkse feestavond is op 12 november in de Schouwburg Hengelo. Er is een buffet, optredens van Fuad Hassan en Jazzalike en natuurlijk de uitreiking van de 'vrijwilliger van het jaar' awards. Het nomineren van vrijwilligers kan nog tot 24 oktober.