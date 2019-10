Excelsior'31 strijdend ten onder tegen HSV Hoek

In de Derde Divisie heeft Excelsior'31 een nederlaag geleden. Op het eigen sportpark De Koerbelt was de thuisploeg in de eerste helft een maatje te klein voor HSC Hoek, maar na rust herpakten de gastheren zich. Toch werd het 2-3 in Rijssen.

De formatie uit Zeeland was de betere partij in de eerste helft en dat resulteerde in de 25ste minuut in de 0-1. Embrechts zette de gasten op voorsprong met een intikker. Hoek rook bloed en kwam vrij snel ook op 0-2 via Franse, die koelbloedig bleef voor Koetsier en daarmee de score verdubbelde.

Excelsior recht rug

Na rust leek het duel gespeeld toen James namens Hoek verwoestend de 0-3 binnen knalde. Toch gaf de ploeg van Peter Wesselink de pijp nog niet aan Maarten en dat leidde na een uur spelen in de 1-3 van Penterman. Vijf minuten later was de spanning helemaal terug, want invaller Boeloerditi wist een strafschop te verzilveren, 2-3.

Diks met dé kans

De thuisploeg kreeg vervolgens een domper te verwerken. Gerritsen Mulkes moest na een harde charge met rood vertrekken. Ondanks een man minder bleef Excelsior'31 kansen creëren, maar hij wilde er niet in. De grootste kans was uiteindelijk in blessuretijd voor Diks, maar de rechtsbuiten vergat zijn ploeg een verdiend punt te schenken. Daardoor bleef het bij 2-3.

