Uitslagen zaterdagvoetbal: Hellendoorn en Sportlust Glanerbrug blijven foutloos, SVVN wint derby

Er stond vanmiddag weer een volledige speelronde op het programma in de lagere klassen van het amateurvoetbal. De Nijverdalse derby tussen SVVN en DES was een prooi voor de thuisploeg.

In de 1e klasse D wist DOS'37 in eigen huis knap gelijk te spelen tegen koploper Bennekom, in Vriezenveen werd het 3-3. Daardoor kon SVZW de koppositie weer overnemen dankzij de 6-0 overwinning tegen SDV Barneveld.

Den Ham leed in de 2e klasse H de eerste nederlaag van het seizoen. In eigen huis ging Enter Vooruit er verdiend met de punten vandoor (0-3). Hulzense Boys is nu koploper na da 0-4 zege bij ASC'62.

In de 3e klasse C blijft Olympia'28 ook na vandaag puntloos. BAS was met 4-2 te sterk voor de ploeg uit Hasselt. Zwolsche Boys verloor bij koploper Hatto Heim.

Hellendoorn blijft soeverein koploper in de 3e klasse D na de 0-1 zege bij Kloosterhaar. Daarmee is de ploeg na vijf speelronden nog altijd foutloos. Bruchterveld verloor voor de vijfde keer op rij en is daarmee nog zonder punten.

Ook Sportlust Glanerbrug heeft nog steeds de volle buit. In de 4e klasse F veegde de ploeg de vloer aan met hekkensluiter SVV'91 (9-1). De derby tussen Tubantia en Achilles'12 bleef doelpuntloos.

