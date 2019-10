Kees Rijvers benoemd tot erelid FC Twente

Kees Rijvers (93) is vanavond in De Grolsch Veste benoemd tot erelid van FC Twente. Rijvers was in de beginjaren de sportieve grondlegger van de club, waarmee hij veel successen beleefde. Rijvers, die tevens technisch directeur was in Enschede, is vanavond te gast bij de thuiswedstrijd tegen Willem II en werd aan het begin van de avond verwelkomd in het stadion door onder meer enkele oud-spelers van FC Twente.