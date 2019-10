FC Twente gaat tegen Willem II voor vierde keer op rij onderuit

Bij de eerste kans voor Willem II was het raak. Vrousai kopte de 0-1 binnen. Aan de andere kant werd een schot van Cantalapiedra geblokt. Pavlidis was namens de Tilburgers dicht bij een verdubbeling van de score, maar zijn kopbal ging naast. Köhlert schoot kort daarna over.

Kansen Espinosa

Twente kwam lang niet in het spel, maar in de slotfase waren er toch wat kansen. Espinosa zag Holmén zijn inzet tot hoekschop verwerken. Debutant Latibeaudiere kopte daaruit over. In de laatste minuut van de eerste helft schoot Espinosa hard over en dus keek Twente bij rust tegen een achterstand aan.

Blessure Cantalapiedra

In het eerste kwartier van de tweede helft gebeurde er niet veel voor beide doelen. Na een klein uur vroeg Cantalapiedra om een strafschop, die kreeg hij niet, maar de Spanjaard hield er wel een blessure aan over en moest zich laten vervangen.

Twente komt goed weg

Even later kwam Twente goed weg toen Verdonk uit een hoekschop op zijn eigen paal kopte. Kort daarna schoot Köhlert tegen Latiebeaudiere aan bij een goede kans. Garcia bracht Berggreen voor een slotoffensief. Grote kansen leverde zijn komst echter niet op. Sterker nog, invallers Gladon en Ndayshimiye waren gevaarlijk namens Willem II, maar Drommel bracht redding.

Kans Menig

In blessuretijd ging een schot van Menig richting doel, maar uitgerekend ploeggenoot Vuckic veranderde de bal van richting met zijn hoofd. De gelijkmaker kwam er niet meer en dus was de vierde nederlaag op rij een feit.

FC Twente - Willem II 0-1

0-1 Vrousai (6)

Arbiter: Van den Kerkhof

Geel: Verdonk, Nelom, Köhlert, Selahi, Nieuwkoop, Wellenreuther, Gladon

FC Twente: Drommel; Latibeaudiere, Bijen, Schenk, Verdonk; Brama (Selahi/60), Roemeratoe, Espinosa; Aitor (Menig/62), Vuckic, Nakamura (Berggreen/74).

Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Holmén, Peters, Nelom (Nieuwkoop/44); Llonch, Saddiki, Vrousai; Köhlert, Pavlidis (Gladon/79), Nunnely (Ndayishimiye/65).

