Zaaloverzicht: Eerste zege DSVD en Regio Zwolle, mannen Het Ravijn ruim onderuit en Kwiek blijft winnen

Het seizoen in de zaal is inmiddels in volle gang. Hieronder een overzicht van de prestaties van de hoogste Overijsselse clubs.

DSVD boekt eerste zege, ook winst Borhave en Kwiek

De handbalsters van DSVD boekten in eigen huis de eerste zege van het seizoen. SEW werd met 29-23 verslagen en zijn daardoor de nieuwe hekkensluiter in de stand. Borhave boekte thuis tegen V&L de derde seizoenszege. Het werd 30-19 in Borne. In de 1e divisie won Kwiek uit Raalte ook het zevende duel. Westsite werd verslagen en daardoor heeft Kwiek de maximale score van 14 punten.

Kwiek bleef ongeslagen (foto: Orange Pictures)

Eerste zege Regio Zwolle, ook winst Apollo 8

De volleybalsters van Regio Zwolle pakten tegen Alterno de eerste zege van het seizoen. In de provinciehoofdstad werd het 3-1. Apollo 8 boekte de tweede zege in drie duels. Hekkensluiter VC Sneek werd met 3-0 verslagen. Eerder op de avond won Eurosped al de Overijsselse derby bij Set-Up'65. Die ploeg is de koploper in de stand.

Heren Ravijn verliezen ruim

De waterpolomannen van Het Ravijn gingen voor het eerst onderuit en dat deden ze met duidelijke cijfers. UZSC was in Utrecht met 10-3 te sterk voor de Nijverdallers Het Ravijn zakt naar plek vijf in de stand. De dames van de Overijsselse ploeg boekten een simpele bekerzege. De Ham werd met 20-8 verslagen in poule A.

Jumpers onderuit

De basketbalsters van Jolly Jumpers gingen onderuit bij Loon Lions. In Landsmeer werd het 74-64. De ploeg uit Tubbergen staat nu op twee zeges en twee nederlagen in de Basketball League.