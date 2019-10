Ook bouwsector kondigt groot stikstofprotest aan op Malieveld

De boeren hebben de afgelopen weken duidelijk laten weten wat ze vinden van het stikstofbeleid en binnenkort volgt ook de bouwsector. Stichting Grond In Verzet is in het leven geroepen en kondigt een grote actie aan op woensdag 30 oktober.

Een van de kartrekkers van Stichting Grond in Verzet is Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek uit Staphorst. Vrijdag lanceerde hij met zijn stichting een Facebookpagina, waar een dag later al zo'n 6.000 mensen lid van zijn.

Het probleem zit hem volgens de stichting met name in de PFAS-norm. Onlangs kwam Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) met een tijdelijke norm: in één kilo grond mag nog maximaal 0.1 micrograf PFAS zitten. Voor bouwbedrijven betekent dit dat zo'n 90 procent van alle bouwgrond niet meer te gebruiken is.

PFAS PFAS is een verzamelnaam voor zo’n 6.000 chemische stoffen. Ze zijn door de mens gemaakt en komen van nature niet in het milieu voor. PFAS is in veel producten toegepast. Daardoor zijn deze stoffen in het milieu terechtgekomen en zitten nu onder andere in de bodem, in bagger en in het oppervlaktewater.

"De gevolgen van de deze PFAS-norm zijn voor de grond-, weg- & waterbouw rampzalig", meent de Stichting Grond in Verzet. "Er wordt door de staatssecretaris gezegd dat de huidige normering tijdelijk is. In het najaar van 2020 volgt er volgens haar definitief beleid. Tot dat moment gaan de onderzoeken, uitgevoerd door RIVM, verder."



Faillisementen

Volgens de stichting kunnen de Nederlandse samenleving en de bouwsector het niet aan dat deze norm tot eind 2020 van kracht blijft. "Talloze belangrijke bouwprojecten liggen stil. Honderden bedrijven in deze sector gaan nog voor het einde van dit jaar failliet, als er geen andere tijdelijke norm komt. Een eerste schatting praat al over een verlies van 6.000 banen en 100 miljoen euro gemiste omzet."



Om de onvrede kracht bij te zetten roept Stichting Grond in Verzet de bouwsector op om woensdag 30 oktober te protesteren op het Malieveld in Den Haag.