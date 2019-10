Peet Bijen na vierde nederlaag op rij: "Wij moeten zeker hier in De Grolsch Veste meer gaan creëren"

"Ik denk dat het spel in het begin wel goed gaat, alleen dat we ook moeten gaan zorgen dat we de juiste spelers op de juiste positie in balbezit gaan krijgen en niet allemaal rond de middenlijn. Zoals na rust, dan zie je wel dat we heel veel de bal hebben, maar niet echt naar voren gaan. Of we zijn wel voorin, maar dan is er niet genoeg aansluiting. We moeten het nog even goed bekijken, maar zo voelde het wel vandaag van achteruit."

Meer creëren

Hij weet dat Twente te weinig kansen kreeg: "Je dwingt uiteindelijk niet genoeg af voor de winst, misschien dat je met een gelukkige bal de gelijkmaker kan maken. Wij moeten zeker hier in De Grolsch Veste meer gaan creëren."

Normaal blijven doen

Bijen hoopt dan ook dat het FC Twente van het begin van het seizoen terugkeert: "Als je vier keer verliest is er zeker iets aan de hand. Maar ik denk dat het juist zaak is om normaal te blijven doen en de dingen weer ophalen die we in het begin van het seizoen hebben laten zien. Want daar zag het er wel goed uit en misschien valt de bal dan net wat vaker voor ons. Dus wij moeten gaan zorgend dat we dat gaan omdraaien."