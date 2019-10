Automobilist rijdt in op uitgaanspubliek in Deventer

Auto rijdt in op uitgaanspubliek in Deventer (Foto: News United / Rens Hulman)

Op de Brink in Deventer is vannacht een auto ingereden op uitgaanspubliek. Meerdere personen zijn daarbij gewond geraakt, vier gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist reed rond half zes op de kruising van de Brink en de Keizerstraat. Daar reed de bestuurder een terras omver en werden meerdere mensen aangereden. Daarna is de automobilist op de vlucht geslagen.

De politie kan nog niets zeggen over de verwondingen van de slachtoffers.

De automobilist is nog spoorloos. De politie weet wie het is, maar hij is nog niet gevonden. Er wordt op meerdere locaties naar hem gezocht. De politie adviseert hem via Twitter zich te melden. Bij de zoektocht naar de man werd onder meer een helikopter ingezet.

Voorafgaand aan het incident is er een conflict geweest. Daarbij is iemand aangehouden. Over de aard van het conflict wil de politie vooralsnog geen mededelingen doen.

Bij daglicht is de ravage op de plek van het ongeluk goed zichtbaar. Terrasmeubilair en fietsen liggen her en der verspreid en overal liggen glasscherven.

Het gebied is ruim afgezet en er wordt onderzoek gedaan door de Forensische Opsporing en de Verkeers Ongevallen Analyse. Ook de Koninklijke Marechaussee is aanwezig, maar alleen voor het ondersteunen bij de afzettingen. In de loop van de ochtend is de hele plek van het incident afgeschermd.