Opnieuw nachtelijke autobrand in Deventer, zesde brand in maand tijd

Opnieuw auto in vlammen opgegaan in Deventer (Foto: Marc Roerdink)

Aan de Deltalaan in Deventer is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Het is daarmee al de zesde brand in Deventer in een maand tijd. Vermoedelijk is de brand aangestoken.

De brandweer werd even na twee uur vannacht gealarmeerd over de auto die in lichterlaaie stond. Nadat er de laatste weken meerdere branden waren in de wijken Zandweerd en Het Oostrik was het nu een auto aan de Deltalaan in de Rivierenwijk. De auto brandde volledig uit.

Aanhouding

Eerder deze maand werd een man van 33 uit Deventer aangehouden. Hij werd verdacht van het in brand steken van auto's, maar enkele dagen later werd de man vrijgelaten omdat hij er niets mee te maken bleek te hebben. Deventer is al langer in de ban van autobranden. Vorig jaar gingen in de stad tientallen auto's in vlammen op.

De politie roept getuigen op om contact op te nemen als ze vannacht iets hebben gezien, of misschien camera- of dashcambeelden hebben van rond het tijdstip van de brand.