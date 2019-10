PEC Zwolle boekt tegen ADO Den Haag eerste overwinning sinds ruim een maand

Direct was Van Ewijk al dichtbij, maar hij schoot na een halve minuut over het doel van Mous. Na acht minuten was het wel raak. Malone vond Kramer, die tussen drie verdedigers binnen kon tikken. Binnen het kwartier moest Stegeman al wisselen. Van Wermeskerken kon niet verder en werd vervangen door Bajselmani. Kort daarna waren er nog twee kansen voor ADO. Beugelsdijk kopte naast en Kramer raakt een voorzet niet goed.

Bel Hassani maakte gelijk

Zwolle zette er lang weinig tegenover, maar na een half uur was er ineens een goede kans voor Zwolle. Van Crooij zag Koopmans redding brengen op zijn inzet. Bel Hassani kopte even later op aangeven van Saymak wel raak: 1-1. Kort daarna was Paal zelfs dicht bij de voorsprong, maar hij kopte naast. Even later was het rust.

Voorsprong Zwolle

Na de pauze gebeurde er niet veel op het Zwolse kunstgras. Beide ploegen, die lang niet wisten te winnen, speelden vooral om niet te verliezen en durfden niet echt aan te vallen. Een kwartier voor het einde kwam Zwolle ineens op voorsprong. Reza scoorde, zijn treffer werd afgekeurd, maar na inmenging van de VAR telde hij toch en dus was het 2-1.

Beslissing

Kort voor het einde was Saymak dicht bij de beslissing, maar hij schoot hard in het zijnet. Kort daarna was het wel beslist. Clement maakte zijn eerste van het seizoen en bezorgde zijn ploeg daarmee drie punten. Door de zege komt PEC Zwolle op tien punten uit tien duels in de stand van de eredivisie.

PEC Zwolle - ADO Den Haag 3-1

0-1 Kramer (8)

1-1 Bel Hassani (38)

2-1 Reza (74)

3-1 Clement (89)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Paal, Beugelsdijk, Ould-Chikh, Clement, Johnsen

PEC Zwolle: Mous; Van Wermeskerken (Bajselmani/13), Lachman, Nakayama, Paal; Hamer, Bel Hassani (Johnsen/77), Clement; Van Crooij, Reza (Kersten/90), Saymak.

ADO Den Haag: Koopmans; Van Ewijk, Beugelsdijk, Pinas, Meijers; Malone, Immers (Haye/80), Bakker (Necid/77); Summerville, Kramer, Goossens (Ould-Chikh/64).

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de eredivisie en hier de statistieken van de spelers van PEC.