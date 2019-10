Ooggetuige: Slachtoffers 'terrasaanrijding' Deventer waren argeloze passanten

Audio van een ooggetuige over het terras-drama in Deventer

De slachtoffers van de aanrijding op een terras in de Deventer binnenstad vanmorgen hadden niets te maken met de ruzie die er aan vooraf ging. Dat zegt een ooggetuige tegen RTV Oost. "Die mensen liepen daar gewoon. Echt heel erg", zegt de vrouw die wakker was geworden van de ruzie onder haar appartement en naar buiten had gekeken.

"Bij die ruzie werd een donkere auto vernield, zo probeerden ze er een portier af te trappen. Ik kon niet horen waar ze ruzie over hadden. Er stond een groep van ongeveer twintig mensen om die auto. Toen ik me omdraaide om mijn vriend wakker te maken, hoorde ik ineens een enorm lawaai. Diezelfde auto reed mensen en meubilair aan."

De ooggetuige gaat er vanuit dat de automobilist in paniek is weggereden. "Maar hij heeft bewust gas gegeven en hij hij had ook gewoon om de terrassen heen kunnen rijden." Er was veel paniek, zegt ze: "Ja, ik hoorde schreeuwen, er was erg veel kabaal." Volgens de ooggetuige ging het allemaal heel snel: "Alles bij elkaar heeft het denk ik nog geen drie minuten geduurd."

Geschrokken

De geschrokken buurtbewoonster weet verder te vertellen dat er waarschijnlijk geen slachtoffers zijn gevallen in de ruziemakende groep. "De slachtoffers lagen juist verderop. Drie dichtbij de parfumzaak. Ze hadden er volgens mij niks mee te maken."

"Een van de slachtoffers was enorm aan het schreeuwen", zegt de getuige. "En verderop stond een jonge vrouw in eerste instantie op nadat ze was aangereden, maar zakte later toch weer in elkaar. Ze is door de ambulance meegenomen. Ja, ik ben heel erg geschrokken, het was een kort nachtje."

Het onderzoek van de politie op het terras is inmiddels afgerond. De terrassen zullen op korte termijn worden opgeruimd. De automobilist is bekend bij de politie. Hem is gevraagd zich zo snel mogelijk te melden.