Saymak belangrijk voor PEC met twee assists: "Blij dat ik het team heb geholpen"

"We begonnen heel slecht aan de wedstrijd. De eerste 20, 25 minuten waren slecht van onze kant. Maar ik denk dat we daarna wel de grip op de wedstrijd hadden en dat we uiteindelijk verdiend hebben gewonnen."

"Ik denk dat we na een half uur de schroom van ons afgooien. Dan hebben zoiets van, we moeten gewoon doen waar we goed in zijn. Ik wil niet zeggen dat we daarna echt uitstekend hebben gespeeld, maar het was wel beter dan de eerste 30 minuten. Dan maken we ook nog de 1-1 en dat was echt een lekkere goal en dan krijgen we meer vertrouwen voor de tweede helft", aldus de kleine middenvelder.

Drie punten

Saymak gaf dus twee assists, maar dat is niet belangrijk, vindt hij: "Ik ben blij dat ik het team heb geholpen, maar het belangrijkste is dat we de drie punten pakken. Maakt niet uit wie er scoort. Pelle Clement scoort vandaag zijn eerste goal voor Zwolle. Dat is natuurlijk mooi voor hem, maar ik denk dat hij blijer is met de drie punten dan zijn doelpunt."

Kramp

Het duel kende zes minuten blessuretijd en daar was Saymak niet blij mee: "Voor mezelf was dat ook niet lekker. Ik voelde in de 80e minuut de kramp al opkomen. Het was gewoon een zware wedstrijd voor ons. Dus dan is het niet lekker als je nog zes minuten door moet spelen, maar na de 3-1 hadden we wel zoiets van we gaan de wedstrijd gewoon uitspelen."