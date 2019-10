Politie pakt in Almelo drie bestuurders die onder invloed rijden

Bij het ongeluk op het Van Dronkelaarsplein raakte niemand gewond, wel raakte de wagen fors beschadigd.

In dezelfde nacht was het ook raak in de Nieuwstraat. Daar zette de politie een 26-jarige bestuurder aan de kant. Na een blaastest bleek dat hij te veel had gedronken. Omdat hij vaker is betrapt op het rijden onder invloed, moet hij zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Ook is een 21-jarige man afgelopen nacht in Almelo betrapt op het rijden onder invloed. Het rijden onder invloed van drugs was niet zijn enige overtreding, hij bleek ook geen rijbewijs te hebben.