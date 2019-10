Knoester maakt 'debuut' in De Kuip: "Toch wel een droom die uitkomt"

"Als je de wedstrijd bekijkt, vind ik dat een punt verdiend is", zei de centrumverdediger na afloop. "In het begin van de tweede helft had ik wel het gevoel dat er wat te halen viel, want we kregen een aantal goede kansen en kwamen er goed uit, maar vergeten we het af te maken. Op een gegeven moment maken we hem en dan voel je gewoon aan de tegenstander dat er wat te halen valt. Dan ga je vol gas en zie je hoe dat uitpakt."

Droom komt uit

Met kunst- en vliegwerk wist Heracles uiteindelijk een punt over de streep te trekken, want Feyenoord kreeg grote kansen in de slotfase, zag ook Knoester. "Je weet dat ze gaan drukken, ze gaan een spits bijgooien en dan is het gewoon volhouden", vertelt het jeugdexponent van de Rotterdammers, die toch wel trots is dat hij zijn eerste wedstrijd in De Kuip speelde. "Het is een droom die uitkomt, maar dan iets anders", besloot hij met een lach.