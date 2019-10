Vader 'kluizenaarsgezin' had zijn eigen religie ontwikkeld en predikte die op internet

De intussen wereldberoemde boerderij in het Drentse Ruinerwold, net over de grens met Overijssel (Foto: ANP)

Gerrit Jan van D., de vader van het intussen veelbesproken 'kluizenaarsgezin', had zijn eigen evangelie ontwikkeld. Onder het pseudoniem John Eagles publiceerde hij op internet duizenden artikelen over deze zelfbenoemde religie.

Onder dezelfde schuilnaam John Eagles plaatste Van D. ook met grote regelmaat video's van zichzelf op Facebook, waarop te zien is dat hij lichamelijke oefeningen doet, zo schrijft De Volkskrant vandaag.

Opvallende paradox

De krant schrijft over een opvallende paradox. De man sloot zijn zes kinderen af van alle contacten met de buitenwereld, terwijl hij zich tegelijkertijd op internet een open boek toont. De senior, voorzien van volle grijze baard, vertelt omstandig over zijn religieuze drijfveren. Als John Eagles heeft hij een digitaal archief aangelegd. Eagles Rock Wiki, heet de eigen variant op Wikipedia. In Engelse teksten vertelt hij over zijn eigen spirituele en religieuze leefwereld.

'Duurzame band met God'

'John Eagles' zegt via zijn website "een duurzame band met God" op te willen bouwen. Hij werkt aan een zelfvoorzienend bestaan in de natuur. Daarin speelt zijn moestuin, rond de boerderij in Ruinerwold, een prominente rol. John Eagles stopt met zijn digitale zendingswerk als hij in 2016 wordt getroffen door een herseninfarct.

Video

Eerder vandaag bleek ook al dat er via dagblad De Telegraaf een video van de vader was opgedoken, waarin hij vertelt over de onzichtbare spirituele oorlog tussen goede en kwade geesten. De video was opgenomen toen het gezin nog in Zwartsluis woonde. Het gezin maakte ooit deel uit van de omstreden Moonsekte en zou zich hebben afgezonderd om onder meer het Einde der Tijden af te wachten.

De 67-jarige vader wordt in de loop van vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. De man wordt verdacht van het medeplegen van vrijheidsberoving van zijn zes kinderen, witwassen en ‘het benadelen van de gezondheid van anderen’, zo luidt de officiële aanklacht. Ook de huurder van de Drentse boerderij, de Oostenrijker Josef B., wordt er door justitie van verdacht dat hij de kinderen tegen hun wil vasthield.

Dossier

Het is bijna een week geleden dat het Drentse 'keldergezin' wereldnieuws werd. Langzaam maar zeker komt er steeds meer naar buiten over de mysterieuze kluizenaarsfamilie. RTV Drenthe heeft een dossier samengesteld over wat er tot op heden bekend is van het gezin, dat voor het vertrek naar Drenthe in de Overijsselse plaatsen Hasselt en Zwartsluis woonde. Vrijdag werd bekend dat de vader een stuk grond had in Staphorst, waar hij een commune voor ex-drugsverslaafden wilde beginnen.

Hulpverleners hebben zich intussen over de zes volwassen kinderen ontfermd.