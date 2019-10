Paddenstoelen in bermen vertellen hoe het met de natuur gaat

Paddenstoelen vertellen ook veel over de stikstof in de bermen. "Je kunt aan paddenstoelen en korstmossen zien of er veel of weinig stikstofdepositie is."



Piet Bremer, werkzaam als ecoloog bij de Provincie Overijssel, weet veel over de natuur en het bodemleven. "Kijk, hier staat een bijzondere. De gegordelde gordijnzwam. Deze leeft in symbiose met de populier."





Tekst gaat na dit filmpje verder.

Samenwerking

“Het mycelium, oftewel het dradenstelsel in de bodem onder de paddenstoel, zorgt ervoor dat de wortels van de boom beter bij voeding en water kunnen. Volgens onderzoek is de boom zeker sterker en gezonder als deze zwam er staat." Mede dankzij de heftige discussies over stikstof, heeft de provincie onlangs besloten om dit onderzoek te starten.

Biodiversiteit

Het is de bodembiodiversiteit die belangrijk is voor alles wat er boven de grond staat. Dat is waar mensen weinig over weten. "Maar genoeg over stikstof. Ik denk dat iedereen dat onderwerp nu wel even zat is. Laten we gewoon naar het bos gaan en van de herfstkleuren genieten."

Paddenstoelen zoeken

“O, kijk nou!”, roept Bremer terwijl hij het landgoed Windesheim inloopt. “Oh! En hier!” Hij wordt duidelijk nog steeds gelukkig van deze hobby, die hij al vanaf zijn twaalfde beoefent. Bremer bekent eerlijk: “Ik dacht eerst toen je belde “tja... alweer over paddenstoelen ...mwahhh” maar nu we weer buiten zijn... Kijk! Een heksenschermpje."

Wil je zien hoe deze paddenstoelen eruit ziet en hoe enthousiast Bremer is? Kijk dan onderstaand filmpje met geluid aan.

Angst

Hij plukt een roze paddenstoel en zet de onderkant van de hoed tegen zijn neus. Met volle teugen snuift hij de geur op. “Word je daar niet high van?”, vraag ik ondeugend.



“Nee joh." De angst die Nederlanders voor paddenstoelen hebben, is volgens Bremer onterecht. “Landen om ons heen plukken ze gewoon om op te peuzelen. Maar je moet ze wel kennen, natuurlijk.”

Natuur als hobby

Al meer dan veertig jaar zijn paddenstoelen en korstmossen zijn hobby. Onder zijn arm prijkt een bakje met vakjes. Daarin stopt Bremer de paddenstoelen die hij van dichtbij wil bekijken. "Het is echt een ingewikkelde materie. Ik bekijk ze thuis onder de microscoop. Anders weet je soms echt niet wat het is."



Volgend jaar, als het onderzoek afgerond is, gaan we vast weer met Bremer op pad. Dan op zoek naar de mooiste paddenstoelen in de bermen van Overijssel.