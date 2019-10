Dag na inrijden op uitgaanspubliek gaat het leven door in Deventer binnenstad: "Gek dat hier zoiets gebeurt"

Op de plek waar zondagochtend een auto inreed op het uitgaanspubliek in Deventer, gaat het leven op maandagochtend gewoon door. Bij Choco Café wordt het terras uitgestald, terwijl mensen nietsvermoedend voorbijlopen. "Gek dat zoiets in Deventer gebeurt, dat verwacht je niet. Je denkt bij zoiets eerder aan Amsterdam", vertelt Marjolein Harrewijn van het café.

Bij het incident op de hoek van de Brink en de Keizerstraat raakten minstens vier mannen gewond. Een 37-jarige Deventenaar werd gisteren opgepakt.

Weinig herinnert een dag later nog aan het incident, alleen enkele glasscherven bij een regenpijp in een hoek van de straat. Een man staat op luttele meters afstand van de bewuste plek zijn koffie te drinken. "Of het onwerkelijk is dat het hier gebeurt? Dat valt wel mee. Ik sta er ver vanaf, het leven gaat door."

Koffiezaak dag dicht

Dat is voor Rik te Dorsthorst wel anders. Hij werkt in koffiezaak Bagels & Beans, dat grenst aan 't Bijtje en Ayf. Op die terrassen reed de automobilist in op het publiek. Rik werd gisteren via een collega geïnformeerd over het incident. Al snel werd besloten dat de koffiezaak zondag gesloten bleef. "Uit respect voor de gewonden."

Een dag later is Rik 'gewoon' aan het werk. "Je moet toch weer aan de slag. Deventer is een rustige stad, dus ik vermoed dat het hier de rest van de week nog wel over zal gaan."