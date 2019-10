Bouwprotest is noodzakelijk volgens Staphorster initiatiefnemer: 'Water staat de bouw aan de lippen'

Water-, wegen,- en woningbouwprojecten liggen stil, aannemers hebben personeel thuis zitten of huren minder mensen in. "Er zijn collega's die hebben het water niet eens meer tot aan de lippen, maar al over de lippen. Er zitten al mensen thuis."

Kooiker is een van de initiatiefnemers achter de stichting Grond in Verzet. Net als de boeren willen zij als sector duidelijkheid van de overheid en dat er beleid gemaakt wordt na gedegen onderzoek, in plaats van "nu al de boel vastzetten".

Economisch belang

"De economie wordt op slot gezet, dit wil niemand. Natuurlijk moeten we met elkaar zoeken naar een oplossing in dit stikstofdebat, maar doe dit dan gaandeweg. Je kunt niet zomaar allerlei projecten stilleggen. Dat wordt economisch een ramp, faillissementen. Dat terwijl de bouwwereld een paar jaar geleden al een enorme klap heeft gehad."

Actie op Malieveld

Woensdag 30 oktober kan Den Haag opnieuw duizenden mensen verwachten op het Malieveld. "We gaan niet de boel platleggen, ook niet de snelwegen blokkeren, maar er gaan ongetwijfeld een kraan, vrachtwagen of andere machine mee die dag." Kooiker hoopt dat Mark Rutte naar het Malieveld wil komen om te praten met bouwend Nederland.

Boeren en de bouw

"Wij hebben begrip voor de situatie waarin de boeren zitten. Dat de provincie voor ze de stikstofregels heeft ingetrokken is mooi, dat gunnen wij ze ook. Maar de bouw heeft ook grote zorgen en problemen. Als boeren zich willen aansluiten 30 oktober prima, net als bezorgde burgers of andere partijen. Dit is in eerste instantie een bouwprotest. Maar we moeten met elkaar de oplossing zoeken, dus iedereen is welkom."