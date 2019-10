AutoMaatje zorgt voor bijzondere hereniging na zestig jaar: "Toeval bestaat niet"

Het ANWB AutoMaatje Twenterand is een service dat lokaal in wordt gezet om minder mobiele inwoners naar hun bestemming te brengen tegen minimale onkostenvergoeding. Deze ritten worden gereden door een vrijwillige chauffeur in zijn of haar eigen auto.

Toeval bestaat niet

Herma Nijboer wordt gekoppeld aan mevrouw Grissen, die zelf niet meer in staat is om auto te rijden of te fietsen. De eerste rit is altijd spannend. "Je kent elkaar niet dus raak je aan de praat over waar je vandaan komt en wie je bent."

Vrijwilligster Herma vertelde dat ze uit Bergentheim komt, waarop mevrouw Grissen vertelde dat ze een nicht in Bergentheim heeft wonen die ze al zestig jaar niet heeft gezien of gesproken.

"Toeval bestaat haast niet", zegt de vrijwilligster Herma. Want, wat blijkt: diezelfde nicht woont naast de ouders van Herma in Bergentheim. "Toen ik mijn ouders vertelde over de rit en de uit het oog verloren nicht van mevrouw Grissen, kwam het balletje aan het rollen."

"Dit pakken ze me nooit meer af"

Mevrouw Grissen is blij dat ze weer in contact is met haar nicht. "We hebben het heel gezellig", zegt ze met een glimlach. Ze vertelt over de ontmoeting en hoe ontroerend deze was "We stonden allemaal te huilen van geluk, dit pakken ze me nooit meer af."

Ook over de vrijwilligster is Grissen positief. "Je krijgt toch een klik met elkaar, en dat praten dat gaat gewoon erg makkelijk." Het is nu makkelijker voor mevrouw Grissen om de deur uit te gaan, want deze ondernemende vrouw zit niet graag thuis. "Alleen zitten daar heb ik nu helemaal niks aan", voegt Grissen toe.

"Het zijn de dagen met een gouden randje"

Herma heeft zelf drie maanden zonder rijbewijs gezeten. "Ik weet hoe het is om afhankelijk te zijn van iemand anders als het gaat om vervoer", legt ze uit. Herma kan zelf niet werken doordat ze al vijf jaar kampt met een auto-immuunziekte.

Door vrijwilligerswerk te doen bij ANWB Automaatje komt Herma zelf ook wat meer onder de mensen. "Anders word je wereld al snel heel klein", legt ze uit. "Het is altijd gezellig en je helpt er iemand mee. Het zijn voor mij wel echt de dagen met een gouden randje."

Vrijwilligers tekort

In Westerhaar is Herma nu de enige vrijwilliger bij ANWB AutoMaatje Twenterand. "We hebben wel meer vrijwilligers in Twenterand zelf, maar die wonen verder weg waardoor de mensen meer moeten betalen." En dat vindt Herma zonde. "Ik kan het niet alleen", besluit ze.