Bewoners sloopwoningen in Westerhaar: 'Als er niets gebeurt, volgt er actie'

Wooncorporatie Mijande in Vriezenveen wil de huidige verouderde woningen in de wijk slopen en er nieuwbouw voor in de plaats zetten. De na-oorlogse woningen voldoen niet meer aan de huidige standaard. Nu staan er vooral twee-onder-een-kap-woningen en dat moeten straks rijtjeshuizen worden.

Minder

De bewoners willen dat niet. Omdat de woningen kleiner zullen worden, omdat de tuin fors minder wordt en omdat de huren aanzienlijk zullen stijgen. Veruit de meeste mensen willen in hun eigen woning blijven en verlangen van Mijande dat de huizen worden gerenoveerd.

De kwestie speelt inmiddels al ruim twee jaar. Volgens de bewoners heeft Mijande in 2017 een plan gepresenteerd om de woningen te renoveren. "Dat plan had honderd procent draagvlak maar na heel lang wachten werd ons afgelopen 1 april ineens een totaal ander plan gepresenteerd", zegt één van de bewoners Yvonne Spijker. "Het renovatieplan werd een plan met compleet nieuwe huizen van een heel ander type."

Afspraken

Eerder stapten leden van de bewonerscommissie 'Oale Bouw' uit het overleg 'omdat Mijander de afspraken niet na komt'. Opmerkelijk, omdat de bewonerscommissie juist in het leven was geroepen omdat de wooncorporatie na de presentatie van het nieuwe plan niet met alle bewoners afzonderlijk in gesprek wilde.

Deel van de inwoners tijdens informatieavond Oale Bouw (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Nu het overleg is gestopt, organiseerde de bewonerscommissie een informatieavond voor buurtbewoners. "Wat willen jullie nu, want verder vergaderen met Mijande heeft duidelijk geen zin." Yvonne Spijker wordt ondersteund door Johny, een andere bewoner die in de commissie het gesprek voerde met de wooncorporatie. "Ze komen gewoon de afspraken niet na. Mijande heeft beloftes en toezeggingen gedaan, maar nu blijkt dat dat niets waard was."

Applaus

Net als bij Johny is ook aan Yvonne te zien dat de kwestie haar raakt. Ze ziet haar buurt achteruit gaan en dat is niet nodig zegt ze. Yvonne krijgt volledige steun van de bewoners, ze wordt gewaardeerd voor het werk dat de commissieleden doen voor de wijk. Uiteindelijk kiezen de bewoners gezamenlijk voor een nieuwe strategie. "Het zijn niet de bewoners die uit het overleg zouden moeten stappen, maar het bestuur van Mijande dat zich moet beraden." Wat volgt is applaus.

Als de gemeente ons niet wil helpen uit deze patstelling te komen, dat volgt er aktie wijkbewoner

Wethouder

PVV-raadslid Erik Veltmeijer is in de zaal en belooft de wethouder te bellen over deze kwestie.

"Als daar niets uit komt, dan doen we het zelf wel", zegt Yvonne. Dan wordt het een vreedzame demonstratie voor het kantoor van Mijande Wonen in Vriezenveen. "Als wij niet kunnen wonen, hoeven zij ook niet te werken", roept iemand in de zaal. Hoe dan ook, er moet volgens de bewoners nu wel iets gebeuren.