Burgemeester noemt reacties op introductie roetveegpiet in Deventer 'ernstig'

Het zogeheten 'roetveegpietquotum' werd vorige week bekendgemaakt door de gemeente Deventer. Het doel is dat één op de drie Pieten roetvegen hebben. De andere twee hebben een zwart uiterlijk. Na drie jaar zouden er alleen nog roetveegpieten moeten zijn. "Ik wilde de discussie juist voor zijn. We geven geld uit aan een feest, dat voor iedereen prettig moet voelen", stelt König.

Monitoren

De burgemeester laat de politie en communicatieafdeling van de gemeente de reacties op social media monitoren. "Je mag het in een democratie oneens zijn met elkaar. Dan ga je met elkaar in gesprek, maar de verwensingen zijn zodanig dat het niet prettig is om mee te maken."

De Sinterklaascommissie in Deventer ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage van 12.500 euro van de gemeente voor het organiseren van de intocht. Voor het krijgen van de subsidie moet het quotum worden gehaald. "Het beeld dat we ze overvallen hebben is niet juist. We zijn al een jaar met elkaar in gesprek hoe hier het comité hier invulling aan kan geven."

'Discussie niet begonnen'

König zegt dat hij nadenkt over hoe het nieuws achteraf anders gebracht had kunnen worden. "Daar denk je wel over na. Ik wil wel benadrukken dat wij linksom of rechtsom de discussie niet zijn begonnen. Mensen hebben bij ons aangeklopt dat ze het feest graag zien veranderen. Het lijkt nu alsof de gemeente dit georganiseerd heeft. Nou, dat is zeker niet zo. Wel nemen we hierin het voortouw en ga ik als burgemeester voorop om te laten zien dat de intocht voor iedereen leuk is."