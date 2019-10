Duo blijft in cel voor brute overval bejaard echtpaar in Kampen

Twee verdachten in de zaak rond de brute overval op een bejaard echtpaar in Kampen blijven in ieder geval achter de tralies totdat hun strafzaak begin volgend jaar inhoudelijk behandeld wordt.

Dat heeft de rechtbank in Zwolle maandag besloten na vrijlatingsverzoeken van de advocaten van de beide jongemannen.



Bijtende vloeistof

Het echtpaar van 80 en 81 jaar werd in januari door drie mannen overvallen in hun woning aan de Sint Nicolaasdijk. De drie drongen met geweld de woning binnen, spoten met een bijtende vloeistof, bonden de 80-jarige vrouw vast op een stoel en dwongen haar 81-jarige echtgenoot met geweld om mee te gaan naar de bovenverdieping.



De drie overvallers gaan er uiteindelijk vandoor met een buit die bestaat uit 2,50 euro, een aantal sieraden en de bankpas van het echtpaar. Met die bankpas werd diezelfde avond nog gepind door een van de verdachten.



Schaamte

Volgens de advocaat heeft de 19-jarige verdachte maar een kleine rol gespeeld bij de roofoverval. Zo zou hij geen geweld hebben gebruikt. "Het was een laffe daad en het had nooit mogen gebeuren", zei hij tegen de rechtbank. "Ik schaam me kapot voor wat ik heb gedaan." Hij wil zijn excuses maken aan de slachtoffers. Die hebben aangegeven daar geen prijs op te stellen.



De man wil ook graag zijn school afmaken: hij was druk bezig om zijn diploma te halen op het moment dat hij werd opgepakt. Alleen een examen Nederlands en een eindgesprek houden hem daarvan af.

Spijt

Een 18-jarige verdachte bekende tijdens een eerdere pro forma-zitting dat hij betrokken was bij de overval en daar spijt van heeft. Volgens de man verkeerde hij in de veronderstelling dat het om een inbraak ging en was hij gevraagd om een auto te regelen en op de uitkijk te staan. Of zijn verhaal klopt, moet nog blijken. Eerder gaf de officier van justitie al aan dat hij door de overvallen vrouw is herkend als een van de daders die in de woning aanwezig was en geweld gebruikte.



De man uit Lelystad vertelde voor de rechtbank dat hij het zwaar heeft tijdens zijn voorarrest. Hij zou niet alleen bedreigd en mishandeld zijn door een celgenoot, maar ook zijn pols gebroken hebben bij een andere mishandeling. Om rust te vinden, zou hij zich regelmatig laten opsluiten in de isoleercel. "Ik zit al een half jaar tussen moordenaars en pedofielen", aldus de man. "Ik heb er alles voor over om vrij te kunnen zijn."



Ernst van de overval

De rechtbank vond dat de verdenkingen tegen de beide verdachten te groot zijn om hen nu vrij te laten. "Het gaat om een ernstige overval op hele oude mensen in hun woning. Dat zijn zaken waar de samenleving behoorlijk van opschrikt."

De inhoudelijke behandeling staat gepland op 16 januari volgend jaar.